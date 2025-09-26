Logo Image

Ιnterlife Ασφαλιστική: Θετικά τα οικονομικά μεγέθη το α΄ 6μηνο 2025

Επιχειρήσεις

Ιnterlife Ασφαλιστική: Θετικά τα οικονομικά μεγέθη το α΄ 6μηνο 2025

Στα 13,4 εκατ. € τα Κέρδη προ Φόρων

Κερδοφορία, αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων, καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας, χαρακτηρίζουν σύμφωνα με την Interlife Ασφαλιστική, τα αποτελέσματά της για το α΄ εξάμηνο 2025.

Συγκεκριμένα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 13,4 εκατ. €, προερχόμενα από ασφαλιστική δραστηριότητα 3,96 εκατ. € έναντι -4,99 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από επενδυτική δραστηριότητα 11,93 εκατ. € έναντι 7,40 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,88 εκατ.€ (+7,34%) έναντι 51,13 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 49,86 εκατ.€ (+3,26%) έναντι 48,28 εκατ.€.

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 362,35 εκατ.€ (+6,49%) έναντι 340,26 εκατ.€ της 31/12/2024.

Τα Αποθέματα έφθασαν τα 192,69 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+ 5,27%)

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 342,36 εκατ.€ (+5,90%) έναντι 323,29 εκατ.€ της 31/12/2024. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της εταιρείας στις 30/6/2025 αφορούσαν: 8% σε Ακίνητα, 51% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 18% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 11% σε Εισηγμένες Μετοχές και 12% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Υψηλές χαρακτηρίζονται και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της εταιρείας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 155,84%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 618,21%.

Όλα τα παραπάνω έχουν προσδιοριστεί με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 που εφαρμόζει η εταιρεία από 1/1/2023.

