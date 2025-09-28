H «κληρονόμος» που έπεσε στα… βαθιά σχεδόν με το καλημέρα

Στα… βαθιά σχεδόν με το καλημέρα έχει βρεθεί η Άλκηστη Παπαθανασίου, κόρη του αείμνηστου Νέστορα Παθαπανασίου, η οποία εδώ και μερικούς μήνες έχει αναλάβει τα «ηνία» της ΕΛΤΟΝ.

Κι αυτό, διότι ο ισολογισμός της εισηγμένης για το α’ εξάμηνο του 2025 κρύβει αρκετές αρνητικές εκπλήξεις για τη διευθύνουσα σύμβουλο, η οποία καλείται να συνεχίσει την επιχειρηματική κληρονομιά του πατέρας της στον χώρο των χημικών και των βιομηχανικών πρώτων υλών.

Μπορεί η Άλκηστη Παπαθανασίου να είδε τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά +10% σε σύγκριση με πέρυσι, διατηρώντας τα ικανοποιητικά μερίδια αγοράς, αλλά την ίδια στιγμή είδε και την καθαρή κερδοφορία να μειώνεται με διψήφιο ρυθμό, υποχωρώντας στο 1,55 εκατ. ευρώ (από 1,89 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στις χώρες δραστηριοποίησης των θυγατρικών, τότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ακόμη δυσμενέστερο, καθώς κατρακυλά στα 519 χιλ. ευρώ.

Το πρόβλημα για τη CEO και βασικό μέτοχο είναι αφενός το περιθώριο κέρδους, ο οποίο σε επίπεδο EBITDA «ψαλιδίστηκε» από το 6,4% στο 4,7% (μείωση 1,7 ποσοστιαίας μονάδας), αφετέρου η σχετικά επισφαλής έκθεση σε Βουλγαρία και Τουρκία, στην οποία η περσινή αναδιάρθρωση προς το παρόν δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Από εκεί και πέρα, «πονοκέφαλο» για την Άλκηστη Παπαθανασίου, η οποία επαγγελματικά έχει γαλουχηθεί στο εσωτερικό του Ομίλου, αποτελεί και το περιορισμένο free float, για το οποίο μέσα στους επόμενους 6+6 μήνες πρέπει να βρει μια οριστική λύση. Αυτήν τη στιγμή, το ποσοστό των βασικών μετόχων ανέρχεται σε 78,3%, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο του 75%.

Επομένως, χρειάζεται να «τρέξουν» σχετικά άμεσα οι διαδικασίες, ώστε να φύγει οριστικά το «λίπος» του 3,3% και η εισηγμένη να «κλειδώσει» τη θέσης της στο ταμπλό της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου. Διαφορετικά, ο κίνδυνος ενός υποβιβασμού στην ΕΝ.Α. ή μιας απρόσμενης εξόδου θα συνεχίσει να ελλοχεύει.

Η διόρθωση στο ταμπλό

Όλα αυτά δεν περνούν απαρατήρητα από τη Λεωφόρο Αθηνών, με την τιμή της μετοχής να έχει απολέσει περισσότερο από -18% σε σύγκριση με τις «κορυφές» του Αυγούστου (2,4 ευρώ/μετοχή), οδηγώντας την κεφαλαιοποίηση πίσω στην περιοχή των 50 εκατ. ευρώ (1,9 ευρώ/μετοχή).

Μένει να δούμε, τώρα, αν και πώς η Άλκηστη Παπαθανασίου θα καταφέρει να «γυρίσει» ξανά το πηδάλιο προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ποντάροντας σ’ ένα ευνοϊκότερο β’ εξάμηνο, το οποίο θα «καμουφλάρει» εν μέρει τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στο α’ μισό του 2025.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)