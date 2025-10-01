Huawei Enterprise Roadshow 2025: Ψηφιακές λύσεις για την εκπαίδευση

Με αφορμή τη συμμετοχή της Huawei στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025, η εταιρεία έφερε στην Ελλάδα το Enterprise Roadshow, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Μετρώντας ήδη 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Huawei ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης ανάπτυξης για πολλούς τομείς, από την υγεία και την εκπαίδευση μέχρι και τον τομέα του τουρισμού.

Το Huawei Roadshow, που μετά την περιοδεία του σε 17 ευρωπαϊκές χώρες έφτασε στις 7 Σεπτεμβρίου και στην πλατεία ΧΑΝΘ, ξεχώρισε, προσελκύοντας πλήθος κόσμου από τον επιχειρηματικό, αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες λύσεις της Huawei, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, ενός τομέα ο οποίος τα τελευταία χρόνια αναδιαμορφώνεται λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του. Στόχος των παρεχόμενων λύσεων από την εταιρεία είναι η ευελιξία στη μάθηση και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή, ζητήματα όπως η ασφάλεια, η συντήρηση των υποδομών και η αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Απαντώντας σε αυτές τις ανάγκες, η Huawei παρουσίασε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν υποδομές για την ασφαλή και αποδοτική διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων, δίκτυα Wi-Fi 7 και 5G που δημιουργούν σταθερά και γρήγορα περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και εργαλεία κεντρικής διαχείρισης που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση και ενισχύουν την προστασία από κυβερνοαπειλές. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν λύσεις ασφαλούς αποθήκευσης και ταχείας ανάκτησης δεδομένων, που παρέχουν στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Αυτές οι τεχνολογίες δεν παραμένουν θεωρητικές, αλλά βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικά περιβάλλοντα, μεταμορφώνοντας τον τρόπο λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), το οποίο κατάφερε να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες του και να δημιουργήσει νέες εμπειρίες μάθησης χάρη στις καινοτόμες τεχνολογίες της Huawei.

Με αυτόν τον τρόπο, η Huawei αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλώς μια υπόθεση τεχνολογικής αναβάθμισης, αλλά απαραίτητο εργαλείο για την περαιτέρω πρόοδο επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Η διάκρισή της για τρίτη συνεχή χρονιά ως «Ηγέτης» στο Gartner® Magic Quadrant™ 2025 για τις Ενσύρματες και Ασύρματες Υποδομές LAN για Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει τη σταθερή της θέση στην παγκόσμια αγορά και ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου στον δρόμο προς ένα τεχνολογικά προηγμένο και βιώσιμο μέλλον.