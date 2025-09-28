Η δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» «Εξωστρέφεια» έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης.

Συγχρηματοδοτεί δαπάνες συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας ομάδας μέτρων θεσμικών, χρηματοδοτικών κλπ στα οποία συγκαταλέγεται και η ενδυνάμωση της προβολής των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η στοχευμένη παρουσία των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες εκθέσεις μπορεί να δώσει ώθηση στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 2.000.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός πράξης δε δύναται να υπερβαίνει τις 45.000 € για συμμετοχή σε μία έκθεση ή τις 90.000 € για συμμετοχή σε περισσότερες της μίας εκθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

​​​​Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να δραστηριοποιούνται ως προς την παραγωγή του προϊόντος που θα προβληθεί στις επαγγελματικές εκθέσεις, στην Περιφέρεια Κρήτης.

2. Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

3. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο σε σχέση με την επιλογή των εκθέσεων, την ομάδα και το αντικείμενο των συμμετεχόντων, την οργάνωση της συμμετοχής, το στήσιμο του περιπτέρου, τη λειτουργία του περιπτέρου, τις λοιπές προγραμματιζόμενες δράσεις προβολής, στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

4. Να παράγουν / μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.

5. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης.

6. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δε θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα προσδιορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, στην Ελλάδα.

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, στο εξωτερικό.

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί των επιλέξιμων υποβαλλόμενων δαπανών.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η περίοδος υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης θα οριστεί στην απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης για την δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

https://www.bssplus.gr/