Aegean: Καθυστερήσεις στις πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω περιορισμένης χωρητικότητας αφίξεων

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς από χθες το πρωί έχει μειωθεί η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων.

Με ανακοίνωσή της η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

«Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πάντως πως δεδομένης και της αύξησης των ταξιδιών ιδίως μετά την πανδημία, και της μεγάλης κίνησης στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, για την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλότερη κυκλοφορία.