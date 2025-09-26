Premia Properties: Εκτίναξη εσόδων κατά 86% και υπερ-διπλασιασμός της λειτουργικής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο

Θεαματική αύξηση εσόδων κατά 86% και εκτίναξη της λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 109%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2024, κατέγραψε το α’ εξάμηνο η Premia Properties.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2025, που ανακοίνωσε η Premia, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες.

67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση

Το α’ εξάμηνο έκλεισε με 67 ακίνητα και 496 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων να βρίσκονται υπό διαχείριση από τον όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 536,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το τέλος του 2024. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρούς δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,4 έτη κατά την 30.6.2025.

Συνέχιση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου

Εντός του 1ου εξαμήνου αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στην Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς και δύο ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και στην Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε.). Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στον κλάδο των φοιτητικών κατοικιών, αποκτήθηκαν προς μετατροπή δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 3 ακινήτων (δύο οικόπεδα και ένα οικιστικό ακίνητο στην Πάρο) με σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε 0,9 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, κατά το 3ου τρίμηνο 2025, η Premia προχώρησε σε σημαντικές συναλλαγές συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Παράλληλα η Premia διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση με την καθαρή θέση του ομίλου να διαμορφώνεται σε 203 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε 324 εκατ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε 558 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τον Ιούλιο 2025 η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 40 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ισχυροποιώντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της δομή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας επιβεβαιώθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά από την ICAP CRIF, η οποία τον Σεπτέμβριο 2025 αναβάθμισε την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ (από Α τα τελευταία 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Οι προοπτικές για το β’ εξάμηνο

Σύμφωνα με την εταιρεία, βασική προτεραιότητα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan του ομίλου, επιδιώκοντας την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων με υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές. Η εταιρεία εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-developments), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες.

Η Premia επικεντρώνεται σε κλάδους στους οποίους έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία, η φοιτητική κατοικία καθώς και τα logistics/βιομηχανικά ακίνητα, ενώ εξετάζει επιλεκτικά την είσοδο σε άλλους κλάδους οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της και τη χρηματοδότησή του Ομίλου με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Premia για το 2025 ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 110 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, υπάρχει ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εκτίμηση για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ 34 εκατ. ευρώ και 35 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) του ομίλου μεταξύ 22 εκατ. και 23 εκατ. ευρώ για το 2025, η οποία παραμένει αμετάβλητη.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Premia αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο του 2025, η οποία, εκτός της άντλησης των απαραίτητων κεφαλαίων για τη συνέχιση της ανάπτυξης του ομίλου, οδήγησε στην περαιτέρω ισχυροποίηση της μετοχικής βάσης με τη συμμετοχή επενδυτών υψηλού κύρους καθώς και στη διεύρυνση του free-float, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία και το στρατηγικό της σχέδιο.