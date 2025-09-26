«Leaders of the Greek Economy»: Υπομονή, επιμονή, σκληρή δουλειά και ποιότητα χαρακτήρα ξεχωρίζουν τον ηγέτη 

Η νέα γενιά βρέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας της πρωτοβουλίας της Ναυτεμπορικής «Leaders of the Greek Economy: H Ναυτεμπορική γέφυρα ηγετών του επιχειρείν με τη νέα γενιά».

Σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου απηύθυναν εισηγήσεις στην πολυπληθή ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και νέων στελεχών που συμμετείχαν στην εκδήλωση της Ναυτεμπορικής στο χώρο του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι εκλεκτοί εκπρόσωποι του ελληνικού επιχειρείν μίλησαν από καρδιάς και παρέθεσαν με γλαφυρό τρόπο παραδείγματα από την εμπειρία και τη γνώση τους στη δημιουργία και την ηγεσία μεγάλων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην προσπάθεια της «Ν» να εμπνεύσει, να παροτρύνει και να καθοδηγήσει τη νέα γενιά στον κόσμο του επιχειρείν.

Με λόγο τολμηρό, ξεκάθαρο και εμπλουτισμένο με βιωματικά στοιχεία οι επικεφαλής των εταιρειών που συμμετείχαν στο Coaching Sessions της Ναυτεμπορικής, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του νεανικού ακροατηρίου που έθεσε σειρά ερωτήσεων προς όλους τους ομιλητές, εστιάζοντας στην επιχειρηματικότητα, την ηγεσία αλλά και το ρόλο της νέας γενιάς στη στελέχωση των εταιρειών.

Στάση ζωής

Στην εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης, όπως τόνισε ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στην εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης « Η ηγεσία δεν είναι εύκολη. Δεν είναι άνετη. Δεν είναι μια θέση, ούτε ένας τίτλος. Είναι στάση ζωής. Και απαιτεί πρώτα απ’ όλα θάρρος».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Να θυμάστε, οι ηγέτες δεν επιλέγονται – ούτε αμείβονται – για να είναι παθητικοί. Ο κόσμος δεν αλλάζει από όσους επαναπαύονται. Αλλάζει από αυτούς που τολμούν. Κάποιες φορές, χρειάζεται να πάτε ενάντια στο ρεύμα. Να αμφισβητήσετε κατεστημένες αντιλήψεις. Να αλλάξετε κανόνες. Να δημιουργήσετε το δικό σας μονοπάτι».

Κα συμπλήρωσε πως «Η διάθεση να ακούσετε είναι ένδειξη ηγεσίας. Όμως, στο τέλος της ημέρας, η απόφαση είναι δική σας. Κάντε αυτό που πιστεύετε. Μην ακολουθείτε μηχανικά το πλήθος. Να ακούτε, να αξιολογείτε, αλλά να μη φοβάστε να διαφωνήσετε, να καινοτομήσετε, να ανοίξετε νέο δρόμο. Και αν κάνετε λάθος, πάρτε την ευθύνη. Δείξτε το πρόσωπό σας. Δεν υπάρχει πιο ισχυρή εικόνα από έναν ηγέτη που λέει: “Έκανα λάθος. Θα το διορθώσω.” Και όταν έρθει κρίση – και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έρθει – η καλύτερη απάντηση δεν είναι η άμυνα. Είναι η καινοτομία». Και πρότεινε στη νέα γενιά «Μακριά από τοξικότητα, ανεβείτε τη σκάλα βήμα-βήμα, να είστε “παίκτες-προπονητές”, καλλιεργήστε τη φαντασία σας, να είστε έτοιμοι για αλλαγή, στο βαθμό που είναι εφικτό, δουλέψτε με τους καλύτερους και να γράψετε το δικό σας κεφάλαιο στην ηγεσία της Ελλάδας και της Ευρώπης του αύριο και γιατί όχι και παγκοσμίως».

Υπάρχουν πάντα επιλογές

«Θετική σκέψη, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, όχι συγκεντρωτισμός, ειλικρίνεια, συναισθηματική νοημοσύνη και ταπεινότητα είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας αλλά και ένας ηγέτης επιχειρήσεων», σύμφωνα με τον Ηλιάκη Στέλιο, Founder & CEO της Sleed.

Σε αυτά, όπως σημείωσε, πρέπει να προστεθεί η ομαδικότητα που μπορεί να συνδυαστεί με την πεποίθηση πως πάντα υπάρχουν επιλογές.

Προσαρμοστικότητα

«Πειθαρχία, επιμέλεια, αφοσίωση» είναι το τρίπτυχο που συνέστησε στο νεανικό ακροατήριο της Ναυτεμπορικής ο Γιόφτσιος Φώτης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, TEN BRINKE HELLAS.

Για τον κ. Γιόφτσιο η ποιότητα του χαρακτήρα υπερτερεί των τυπικών προσόντων και στα θετικά προσμετρώνται η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που διακρίνουν τους Έλληνες σε σύγκριση με άλλους λαούς της Ευρώπης. Παράλληλα επεσήμανε πως ο ηγέτης είναι να σημαντικό να μπορεί να συντονίζει σωστά αυτούς που έχουν τη γνώση, γιατί, όπως είπε, «πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εσένα», γεγονός που καθιστά τη μετριοφροσύνη σημαντικό χαρακτηριστικό ηγεσίας και εξέλιξης.

Συνέπεια

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία τα νέα παιδιά που βρίσκονταν στην εκδήλωση της Ναυτεμπορικής χειροκρότησαν και ενθάρρυναν τον κ. Σταύρου Αντώνης, Ιδιοκτήτη, Όμιλος Καστελόριζο, ο οποίος παρουσίασε έντονα συγκινημένος τη δική του επιχειρηματική εμπειρία, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειας στην επιτυχία, λέγοντας πως «ένα καλό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον φέρνει ευημερία σε όλες τις πτυχές της ζωής μας», αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το δικό του τρίπτυχο «υπομονή, επιμονή και ειλικρίνεια».

Όπως τόνισε, «πιστεύω στη σκληρή δουλειά και στη συνέπεια απέναντι στους συνεργάτες. Το κεφάλαιο είναι σημαντικό, αλλά όταν δεν το έχεις, πρέπει να δουλέψεις ακόμη πιο σκληρά για να το αποκτήσεις». Συμβούλεψε πως «Δεν πρέπει να συγκρίνουμε τις δυνατότητες των συνεργατών μας με τις δικές μας. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι όλα το ίδιο καλά. Όμως κανείς δεν χάνεται επαγγελματικά. Αρκεί να βρεις τα δυνατά του σημεία και του δώσεις την ευκαιρία να τα αξιοποιήσει». Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «στην πορεία έμαθα ότι η ευκαιρία μπορεί να κρύβεται παντού».

Λογική και ψυχραιμία

Στην υπομονή και την επιμονή εστίασε και ο κ. ο κ. Παντελιάδης Αριστοτέλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, METRO AEBΕ.

Μιλώντας στους νέους, έκανε λόγο για τη μοναξιά της κορυφής, το όραμα, το οποίο όμως πρέπει να συνοδεύεται από το τρίπτυχο «λογική, ψυχραιμία και στοιχεία με καλό διάβασμα των δεδομένων». Εξήρε τη σημασία του επιχειρείν λέγοντας πως είναι δημιουργικότητα και «ιδανικό πεδίο για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας και να εξελιχθούμε». Παρότρυνε τους νέους να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, να αποκτήσουν εμπειρία από άλλες αγορές αλλά ο δρόμος να οδηγεί πάντα στην Ελλάδα.

Ο CEO λύνει προβλήματα

«Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων εκείνοι που έχουν λύση σε κάθε πρόβλημα και εκείνοι που έχουν ένα πρόβλημα σε κάθε λύση», τόνισε η κ Ιωαννίδου Μαρία, Γενική Διευθύντρια, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (DUTY FREE SHOPS).

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «Ο CEO είναι ο άνθρωπος που λύνει προβλήματα». Για την κ. Ιωαννίδου η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας και συμβούλεψε πως «πάντα πρέπει να υπάρχει πλάνο αλλά οφείλουμε να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας στο τυχαίο, κοιτάζοντας μπροστά».

Αναζήτηση ευκαιριών

Περιέργεια, προθυμία, αναζήτηση ευκαιριών είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διακρίνουν τα στελέχη που μπορούν να ξεχωρίσουν, να ηγηθούν, σύμφωνα με τον Εμμανουηλίδη Νίκο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, NESTLE HELLAS. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, το career path έχει προκλήσεις, τυπικά προσόντα διαθέτουν πολλοί, η διαφορά όμως έγκειται στο χαρακτήρα του καθενός.