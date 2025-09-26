Οπτική ίνα: Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει το σύνολο του έργου UFBB 726,8 εκατ.

Το σύνολο του έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra Fast Broadband – UFBB» προϋπολογισμού 726,8 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 244,4 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει, εκτός απρόοπτου, ο ΟΤΕ.

Το έργο

Το UFBB – σημαντικό έργο προκειμένου να υλοποιηθούν δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις σε περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον – χωρίζεται σε 7 υποέργα που αντιστοιχούν σε ισάριθμες γεωγραφικές περιοχές (7 Lots).

Ο ΟΤΕ εκτελεί έργα ανάπτυξης FTTH, στο πλαίσιο του UFBB, σε 3 από τις 7 γεωγραφικές περιοχές έχοντας υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο του 2023.

Για τις υπόλοιπες 4 γεωγραφικές περιοχές ανάδοχος είχε αναδειχτεί, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, η Terna Fiber στην οποία συμμετέχουν ο ΓΕΚ Τέρνα με 50,1% και η Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας) με 49,9%, χωρίς ωστόσο, να έχει υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις για να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΟΤΕ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ΓΕΚ Τέρνα προκειμένου να αναλάβει και τις υπόλοιπες 4 γεωγραφικές περιοχές, μέσω της εξαγοράς της Terna Fiber. Μεταξύ των δύο πλευρών προηγήθηκαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΟΤΕ τα έργα που εκτελεί στις 3 περιοχές είναι ύψους 375 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. θα καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά από το UFBΒ εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν, εξασφαλίζοντας δυνατότητα ταχύτητας Internet έως 1Gbps, περί τα 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και περίπου 10.000 δημόσιων κτιρίων (σχολεία, κέντρα υγείας κλπ.), σε περιοχές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο επενδυτικό πλάνο των τηλεπικοινωνιακών εταιριών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να έχουν καλυφθεί με δίκτυα ικανά να προσφέρουν ταχύτητες 1Gbps το σύνολο των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και το UFBΒ θεωρείται απολύτως αναγκαίο για να μπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί.

Δίκτυα FTTH

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ «τρέχει» ήδη την υλοποίηση δικτύων FTTH στις γεωγραφικές ζώνες (lots) 1, 3 και 7 που αφορούν: Το lot 1, 124.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας). Το 3, 122.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 13 Περιφερειακές Ενότητες (Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου Τήνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων) και το 7, 101.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 14 Περιφερειακές Ενότητες (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Κ.Τ. Αθηνών, Β.Τ. Αθηνών, Δ.Τ. Αθηνών, Ν.Τ. Αθηνών, Αν. Αττικής, Δ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Λασιθίου).

Η Τerna Fiber έχει αναλάβει: Το lot 2 που αφορά σε 137.000 νοικοκυριά επιχειρήσεις σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας). Το lot 4, με 110.000 συνδέσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου). Το lot 5, για 127.000 νοικοκυριά – επιχειρήσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας) και το lot 6, με 117.000 συνδέσεις σε 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).