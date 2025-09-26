ΡΑΑΕΥ: Εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για αύξηση των τιμολογίων της

Την αύξηση των τιμολογίων για το νερό έχει εισηγηθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Το ανακοίνωσε χθες με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 6μηνου της επιχείρησης, βάσει των οποίων έχει περάσει σε ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα, συνεπεία της σημαντικής αύξησης (κατά 18,3 εκατ.) των προβλέψεων (διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. έναντι -7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024) για επίδικες υποθέσεις.

Ειδικότερα, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υπέβαλε επίσημο αίτημα προς τη ΡΑΑΕΥ «για την αναθεώρηση και έκδοση νέων τιμολογίων. Το αίτημα βασίζεται σε τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση και αποσκοπεί στην κάλυψη του πλήρους κόστους παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ. Βασίζεται στα δεδομένα αυξημένων λειτουργικών και ενεργειακών δαπανών, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Όπως μάλιστα σημειώνει «η μη έγκριση νέων τιμολογίων από τη ΡΑΑΕΥ θεωρείται υψηλή διακινδύνευση για τη συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές, τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της εταιρίας, την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων και την τήρηση των αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους μετόχους και προς τους καταναλωτές».

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε 0,7%, στα 173,3 εκατ., τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές 5,8 εκατ. από κέρδη 14,5 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ζημιές 5,6 εκατ. έναντι κερδών 10 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -1,7 εκατ. από -5 εκατ. ευρώ.

Το 1ο εξάμηνο οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ ήταν 31 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 38% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σχετικά με τον κίνδυνο της λειψυδρίας στην Αττική η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι έχει καταρτίσει σχέδιο διασφάλισης επάρκειας νερού, το οποίο συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μακροχρόνιες λύσεις.

Μεταξύ άλλων σε συνεργασία με το δημόσιο, έχει ενεργοποιήσει εφεδρικούς πόρους, ώστε να συγκρατηθεί ο ρυθμός μείωσης των αποθεμάτων του συστήματος Μόρνου Ευήνου και έχει θέσει σε λειτουργία τα αντλιοστάσια της Υλίκης, τις γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας που ενισχύουν κατά 32 εκατ. κ.μ. ετησίως τα αποθέματα και κατόπιν εγκρίσεως του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει μειώσει 70% την 1η περιβαλλοντική παροχή του ταμιευτήρα Ευήνου, εξοικονομώντας 22 εκατ. κ.μ. ετησίως.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ θεωρεί ότι η λειψυδρία αποτελεί πλέον διαρκή πρόκληση για την Αττική, καθώς η σημαντική πτώση της βροχόπτωσης τα τελευταία τρία χρόνια οδήγησε σε μείωση των αποθεμάτων κατά περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό δημόσιο έχει συμβατική υποχρέωση έναντι της ΕΥΔΑΠ για τη διασφάλιση των ποσοτήτων ακατέργαστου νερού.

Ο Χάρης Σαχίνης διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, απαντώντας σε ερώτηση αναλυτών για το ρόλο της ΕΥΔΑΠ στον νέο χάρτη ύδρευσης που προετοιμάζει η κυβέρνηση, απάντησε ότι η ΕΥΔΑΠ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ένταξη των δημοτικών δικτύων εντός της περιοχής αρμοδιότητας της στο δίκτυό της, και σε δεύτερο χρόνο η οποιαδήποτε εμπλοκή που θα έχει όφελος για την εταιρία και τους πολίτες της υπόλοιπης Ελλάδας θα εξεταστεί.