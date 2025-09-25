Logo Image

Sold out το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιχειρήσεις

Συνολικά προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για την αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές.

Συνολικά προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αποτελεί ρεκόρ για την αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, φού πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζήτηση που έχει συγκεντρωθεί από την έναρξη λειτουργίας της.

Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών αποδείχθηκε καταλυτική, με τη ζήτηση να ξεπερνά από πολύ νωρίς την ονομαστική αξία του τίτλου. Παράλληλα, το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της έκδοσης, οδηγώντας στη σημαντική υπερκάλυψη.

Η τελική απόδοση για τους επενδυτές διαμορφώνεται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στο 3,2%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στον κορυφαίο όμιλο υποδομών.

