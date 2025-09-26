Οι… ρωγμές στο αφήγημα του «Mr Jumbo»

Μπορεί ο Απόστολος Βακάκης να διοικεί με «σιδηρά πυγμή» την Jumbo, κάτι το οποίο του επιτρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο των δημοφιλών καταστημάτων παιχνιδιών, αλλά τα τελευταία οικονομικά μεγέθη μαρτυρούν την ύπαρξη ορισμένων… ρωγμών στο οικοδόμημα του έμπειρου επιχειρηματία.

Κι αυτό αποτυπώνεται με εύγλωττο τρόπο στις τελευταίες συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου η μετοχή έχει απολέσει σχεδόν -7%, χάνοντας τα κεκτημένα των 30 ευρώ.

Η πρώτη και κυριότερη ρωγμή για τον Απόστολο Βακάκη, ο οποίος ξεκίνησε το 1985 με ένα και μοναδικό μαγαζί στη Γλυφάδα, αφορά τα πιεσμένα περιθώρια κερδοφορίας. Παρά την υποχώρηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, το περιθώριο μικτού κέρδους έπεσε στο 53,8% το α’ εξάμηνο του 2025 (από 55,2% προηγουμένως).

Αντίστοιχη κάμψη εμφάνισε και το περιθώριο στα EBITDA (33,2% από 35,7%), με τον βασικό μέτοχο να αποδίδει την κάμψη στην αυξανόμενη συμμετοχή των πωλήσεων χονδρικής εις βάρος των πωλήσεων λιανικής, δεδομένου ότι οι πρώτες έχουν χαμηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τις δεύτερες.

Μια δεύτερη ρωγμή στο αφήγημα του «Mr Jumbo» έρχεται από το μέτωπο των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες «βούλιαξαν» κατά σχεδόν -65%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε μόλις 34,6 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσό είναι χαμηλότερο και σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2023 (67,2 εκατ. ευρώ).

Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Απόστολος Βακάκης, ο οποίος σήμερα ελέγχει το 16,4% της εισηγμένης, είδε την καθαρή κερδοφορία να μην περνά τον περσινό πήχη και να μένει μετεξεταστέα στα 117,1 εκατ. ευρώ (από 121,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Η χαμένη… απαισιοδοξία

Κι αν όλα τα παραπάνω ήταν αναμενόμενο να καταστήσουν ακόμη πιο απαισιόδοξο τον… μόνιμα απαισιόδοξο «Mr Jumbo», η πραγματικότητα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Κι αυτό, διότι ο Απόστολος Βακάκης φαίνεται να βρίσκει και πάλι τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

Έτσι, αν και συνεχίζει να κάνει αναφορά στην αβεβαιότητα των διεθνών παραγόντων, σπεύδει να εκφράσει την πεποίθηση ότι τα καθαρά κέρδη είναι πιθανό να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα, «ποντάροντας» στη θετική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η οποία θα αποτυπωθεί στο β’ εξάμηνο, αλλά και στον… Άγιο Βασίλη των Χριστουγέννων, τα οποία αποτελούν τη «δυνατότερη» εμπορική περίοδο του 12μήνου για τον Όμιλο.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)