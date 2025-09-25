Vivartia: Στα 23,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Βελτίωσαν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη το 2024 οι εταιρείες του Ομίλου Vivartia, εν μέρει λόγω της αύξησης των εξαγωγών τους αλλά και της ενίσχυσης του κλάδου της εστίασης, ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, όλες οι εταιρείες διατήρησαν την ηγετική τους θέση και τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος του καταναλωτή.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 72,8 εκ. και ανήλθαν σε € 975,4 εκ..

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε € 95,9 εκ. έναντι € 91,9 εκ. το 2023 και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε € 23,6 εκ. έναντι € 10,6 εκ. το 2023.

Ο Όμιλος, κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε την οργανωτική και λειτουργική του αναδιάρθρωση σε όλες του τις εταιρείες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι βασικές εταιρείες του Ομίλου Vivartia απέσπασαν πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις από τον «EcoVadis», έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας, για τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και την προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.