Mailo’s: Ανοίγει το πρώτο κατάστημα στη Βηρυτό

Τα Mailo’s – The Pasta Project ανοίγουν το πρώτο τους κατάστημα στη Βηρυτό στον Λίβανο και κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη δυναμική πορεία ανάπτυξής τους.

Με περισσότερα από 40 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, η είσοδος στη στρατηγική αγορά του Λιβάνου αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου εξωστρέφειας, που έχει στόχο να φέρει τα φρέσκα ζυμαρικά και τις signature σάλτσες των Mailo’s σε ακόμη περισσότερες αγορές.

Η επιλογή του Λιβάνου δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς η Βηρυτός διαθέτει μια ανεπτυγμένη γαστρονομική σκηνή, είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και γεύσεων και ταυτόχρονα προσφέρει στρατηγική γεωγραφική θέση, που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.

Το νέο Mailo’s spot βρίσκεται στην οδό Bliss, σ’ έναν πολυσύχναστο δρόμο στην καρδιά της Βηρυτού. Το κατάστημα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία “Made with Love & Pasta”, με τη χαρακτηριστική αισθητική του brand και προσφέρει στους πελάτες ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι μέσα από:

· Φρέσκα ζυμαρικά τριών τύπων (Rigatoni, Casarecce, Campanelle)

· Signature σάλτσες με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες

· Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση, προσφέροντας την αυθεντική pasta εμπειρία σε μόλις πέντε λεπτά

Ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε:

«Η Βηρυτός αποτελεί μια αγορά με εξαιρετική δυναμική και γαστρονομική κουλτούρα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το όραμά μας ταξιδεύει εκτός Ελλάδας, φέρνοντας την εμπειρία των Mailo’s σε νέους καταναλωτές. Το άνοιγμα του καταστήματος στο Λίβανο είναι μόνο η αρχή μιας στρατηγικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει και σε άλλες αγορές.»