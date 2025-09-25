Επενδυτικό προσκλητήριο στην αγορά

Πρόσκληση στους ηγέτες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, να εκμεταλλευτούν το κλίμα σταθερότητας που προσφέρει η ελληνική οικονομία αλλά και τις ευκαιρίες που διανοίγονται, επενδύοντας σε ανταγωνιστικούς τομείς, απηύθυναν κορυφαίοι υπουργοί και ο κεντρικός τραπεζίτης, στην εκδήλωση της «Ν», με θέμα «Leadres of the Greek Economy: H Ναυτεμπορική – γέφυρα ηγετών του επιχειρείν με τη νέα γενιά».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «6 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε πλεόνασμα. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές, με 4,8% πρωτογενές πλεόνασμα», σημειώνοντας παράλληλα ότι η χώρα μας «αποκλιμακώνει το χρέος της», «αναπτύσσεται με ρυθμό ανάπτυξης πλέον αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Όλα αυτά είναι εκεί, όλα αυτά είναι κεκτημένα», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προέταξε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι τα κεκτημένα αυτά πρέπει «να τα προφυλάξεις και να χτίσεις πάνω σε αυτά». Αναφέρθηκε τόσο στα βήματα ψηφιακής μετάβασης που έχουν γίνει, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο τραπεζικός τομέας, ενώ τόνισε και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα, επεσήμανε:

«Αν έπρεπε κανείς να σταθεί στη φωτογραφία της στιγμής, θα αρκούσε να βάλει το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας δίπλα δίπλα».

Σε μια τέτοια σύγκριση, όπως είπε, φαίνεται πόσο στέρεα είναι η ελληνική οικονομία ύστερα από μια δεκαετή κρίση, επισημαίνοντας ότι «οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε ως ελληνική οικονομία είναι πολλές και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που μπορούμε».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και των δεικτών στη χώρα, λέγοντας ειδικότερα ότι «η επιχειρηματικότητα, ο ιδιωτικός τομέας, παίζει έναν τεράστιο ρόλο. Το οικονομικό κεφάλαιο, όμως, μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο, όταν οικοδομείται πάνω στο κοινωνικό κεφάλαιο. Και εδώ είναι ο ρόλος ο δικός σας και είναι πολύ σπουδαίος».

Μιλώντας για τους ηγέτες του ελληνικού επιχειρείν, σημείωσε ότι μπορούν «να μιλήσουν στους φοιτητές, να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, της επιτυχίας, ότι η Ελλάδα μπορεί».

Κλείνοντας, είπε: «Το διακύβευμα και το ζητούμενο για αυτή τη γενιά, που είναι στα πράγματα, είναι να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκαναν οι προηγούμενες. Να χτίσει, για να γκρεμίσει, για να ξαναχτίσει κάποιος άλλος. Το νέο πάντα γεννιέται και στη ζωή μας, όπως στην πολιτική και στην επιχειρηματικότητα, στη μήτρα του παλιού».

Τάκης Θεοδωρικάκος

Ανεβαίνοντας στο βήμα της εκδήλωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, να πετύχει τον παραγωγικό μετασχηματισμό της διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά της. Όμως δεν μπορούμε να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, εάν συνεχίσουμε να εισάγουμε πολύ περισσότερα από όσα παράγουμε και εξάγουμε».

Η Ελλάδα, όπως είπε, χρειάζεται μια πιο παραγωγική οικονομία, που θα δημιουργεί πλούτο, θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε όλους, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, μειώνοντας κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, με συγκεκριμένες πολιτικές, σχέδιο αλλά και συνεργασία.

«Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα στο υπουργείο Ανάπτυξης: ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που ενισχύει την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα. Που αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, την καινοτομία, το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας, γιατί έχουμε ταλέντο, δεξιότητες και γνώση που δεν υστερεί σε τίποτα από μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, το υπουργείο φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο με 12 στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του διοικητικού βάρους και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.

Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινά η αξιολόγηση των πρώτων επενδυτικών προτάσεων για τα τρία ενεργά καθεστώτα («Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Μεγάλες Επενδύσεις» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης») με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ.

«Με αυστηρή ρήτρα υλοποίησης: Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν εκτελεστεί τουλάχιστον το 10% του φυσικού αντικειμένου, το έργο απεντάσσεται αυτοδίκαια».

Για πρώτη φορά, όπως είπε, ανακτώνται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – 73 εκατ. ευρώ έως τώρα – από παλαιότερες επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, ώστε τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν στην πραγματική οικονομία με παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Τόνισε, επίσης, ότι έπεται νέο πακέτο δράσεων για την αγροδιατροφή, την εξωστρέφεια και τη διάχυση σύγχρονων τεχνολογιών.

«Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας είναι εθνική υπόθεση. Είναι ο μόνος δρόμος για να χτίσουμε την παραγωγική Ελλάδα του 2030: μια χώρα που παράγει, που εξάγει, που καινοτομεί, που δημιουργεί πλούτο, θέσεις εργασίας με προοπτική και ευκαιρίες για κάθε νέο άνθρωπο, σε κάθε περιφέρεια της πατρίδας μας».

Γιάννης Στουρνάρας

O διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σημείωσε:

«Διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία. Η άνοδος του προστατευτισμού, οι ανακατατάξεις στις γεωπολιτικές συμμαχίες, η κλιματική αλλαγή και ο ραγδαίος τεχνολογικός μετασχηματισμός, με κορυφαία έκφρασή του την τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ταυτόχρονα διαφαίνονται και ευκαιρίες, ιδίως για οικονομίες με ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και στρατηγική διορατικότητα. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια τέτοια οικονομία».

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η εκμετάλλευση των ευκαιριών θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις, και η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Επικεντρώθηκε σε πέντε άξονες:

ενέργεια

logistics και μεταφορές

ψηφιακός μετασχηματισμός

καινοτομία και έρευνα & ανάπτυξη

αμυντική βιομηχανία

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον Πρωταγόρα λέγοντας: «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος εστί».

Και πρόσθεσε:

«Αξίζουν, λοιπόν, τα θερμότερα συγχαρητήρια στη ‘‘Ναυτεμπορική’’».

Γιάννος Κοντόπουλος

Η ομιλία του CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννου Κοντόπουλου, κατά την τελετή εγκαινίων της έκθεσης «Leaders of the Greek Economy» περιελάμβανε αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στα παραδείγματα της Αντιγόνης, του Αχιλλέα και του Κρέοντα.

«Ηγεσία δεν είναι τίτλος – είναι πράξη και ευθύνη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το θάρρος αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με στρατηγική, ενσυναίσθηση και πειθαρχία.

«Ηγεσία σημαίνει να ενώνεις, όχι να καταδικάζεις. Να ακούς, όχι απλώς να διατάζεις. Να στέκεσαι στην πρώτη γραμμή αλλά και να διασφαλίζεις τη συνέχεια για τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Κοντόπουλος υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις της εποχής απαιτούν ηγέτες που εμπνέουν, κατανοούν την πραγματικότητα, προβάλλουν αξίες και υπηρετούν το κοινό καλό.

Κάλεσε τη νέα γενιά ηγετών να ηγηθεί με θάρρος και γνώση, ώστε να οικοδομήσει ένα βιώσιμο και συνεκτικό μέλλον για την ελληνική οικονομία.

Ευτύχης Βασιλάκης

Ο πρόεδρος της Aegean Airlines και διευθύνων σύμβουλος της Autohellas, Ευτύχης Βασιλάκης, εξήρε την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών, δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα.

Επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί δημοσιονομικά και, όπως είπε:

«Έχουμε φτάσει σε σημείο σταθερότητας που είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, το δημογραφικό, τον διεθνή ανταγωνισμό σε συνθήκες αβεβαιότητας και μεταβλητότητας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα χρειάζεται δεύτερο κύμα δημιουργικότητας, με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να σταθούν στο διεθνές περιβάλλον.

«Οι ηγέτες πρέπει να φτιάξουν ομάδες και να μάθουν να συνεργάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε τις ενέργειες του κράτους: σαφές χωροταξικό πλαίσιο, επιτάχυνση αδειοδοτήσεων, μείωση του ενεργειακού κόστους και επενδυτικά κίνητρα».

Φιλίππα Μιχάλη

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas, Φιλίππα Μιχάλη, μίλησε για τη σημασία της ηγεσίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία της ‘‘Ναυτεμπορικής’’».

«Μέσα από πρωτοβουλίες σαν και αυτή δίνεται η δυνατότητα να ενωθεί η εμπειρία των σημερινών ηγετών με το όραμα και τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς. Η ηγεσία δεν είναι τίτλος, δεν είναι θέση. Είναι στάση ζωής».

Η κα Μιχάλη σημείωσε ότι δεν υπάρχει ένα πρότυπο επιτυχημένου ηγέτη, αλλά «ο καθένας και η καθεμία, με το δικό του μοναδικό DNA ηγεσίας, έχει μπορέσει να διακριθεί».

Πέρα από τη διαφορετικότητα, υπάρχουν και κοινά σημεία: κάποιες σταθερές, κάποια απαραίτητα συστατικά.

Σταύρος Καφούνης

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, ανέφερε:

«Η ‘‘Ναυτεμπορική’’ αποτελεί έναν από τους πλέον ιστορικούς και αξιόπιστους πυλώνες του ελληνικού οικονομικού Τύπου. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, η ‘‘Ναυτεμπορική’’ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα, αλλά ένας θεσμός που συνοδεύει τον Έλληνα επιχειρηματία στην κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων».

Η έκδοση «Leaders of Greek Economy» είναι, όπως είπε, μια έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας του επιχειρηματία ως δημιουργού, ηγέτη και συντελεστή αλλαγής, που με το έργο του αφήνει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

«Ο επιχειρηματίας αποτελεί κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της προόδου».