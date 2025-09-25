Leaders: Το όραμα των ηγετών για τη νέα γενιά της Ελλάδας

Ένα πρωτοποριακό project, που συνδέει τα οράματα των ηγετών της ελληνικής οικονομίας με τις επόμενες γενιές, παρουσίασε χθες, σε μια λαμπρή τελετή, στο κτίριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου, στην οδό Σοφοκλέους, η «Ναυτεμπορική».

Με την πρωτοβουλία αυτή, που τιμά την ελληνική επιχειρηματικότητα και επενδύει στο μέλλον της, η «Ναυτεμπορική», παρουσία του ισχυρού επιχειρείν, έδειξε ότι η ηγεσία στην Ελλάδα έχει δυναμική και είναι έτοιμη να διαμορφώσει το αύριο.

Μετρώντας πάνω από έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας στην οικονομική και επιχειρηματική ενημέρωση, και με ομιλητές τους Κυριάκο Πιερρακάκη (υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Γιάννη Στουρνάρα (διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος), Τάκη Θεοδωρικάκο (υπουργό Ανάπτυξης), Γιάννο Κοντόπουλο (CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών), Ευτύχη Βασιλάκη (πρόεδρο της Aegean Airlines και διευθύνοντα σύμβουλο της Autohellas), Φιλίππα Μιχάλη (πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της ΝΝ Hellas) και Σταύρο Καφούνη (πρόεδρο της ΕΣΕΕ), η εφημερίδα εγκαινίασε το καινοτόμο εγχείρημα «Leaders of the Greek Economy: Η Ναυτεμπορική – γέφυρα ηγετών του Επιχειρείν με τη Νέα Γενιά».

Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία: το παλαιό Χρηματιστήριο της Αθήνας αποτέλεσε για δεκαετίες το σύμβολο δυναμισμού, προοπτικής και προσδοκιών του επιχειρηματικού κόσμου και των επενδυτών.

Οι χαιρετισμοί

Την εκδήλωση άνοιξε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου της «Ναυτεμπορικής», Σπύρος Κτενάς, ο οποίος σημείωσε:

«Η σημερινή εκδήλωση στρέφει τους προβολείς σε ορισμένους εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της επιχειρηματικής ζωής: στους σημερινούς ηγέτες της ελληνικής οικονομίας. Από τον Βαρβάκη και τον Συγγρό ως τον Ωνάση, τον Παπαστράτο και τον Ευγενίδη, το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων παραμένει μάχιμο στους σημερινούς επιχειρηματίες που εργάζονται με σχέδιο, πείσμα και εφευρετικότητα, ανοίγοντας τις ξένες αγορές και αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

Ο κ. Κτενάς έκλεισε τον χαιρετισμό του με μια υπόσχεση προς το κοινό της «Ν»:

«Δεν θα σας αφήσουμε να πλήξετε ποτέ, με επόμενο σταθμό την 29η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία μπορείτε να συντονιστείτε στο οικονομικό και επιχειρηματικό κανάλι της χώρας – το τηλεοπτικό κανάλι της ‘‘Ναυτεμπορικής’’!».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Σύνταξης της εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική», Αθανάσιος Αδαμόπουλος, ανέφερε:

«Σε μια μεταβατική περίοδο, όπου επιχειρείται να βρεθούν νέες ισορροπίες στη γεωπολιτική σκακιέρα, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει πότε και πώς θα ολοκληρωθεί, οι επιχειρήσεις τίθενται σε δοκιμασία. Η πρόκληση, λοιπόν, είναι μπροστά μας για νέες ιδέες, νέες επενδύσεις, νέα προϊόντα που θα ανοίξουν νέους δρόμους και θα ενισχύσουν τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας».

Ο στόχος

Στόχος της έκδοσης και των τριήμερων εκδηλώσεων είναι να αναδείξουν την πορεία κορυφαίων επιχειρηματιών και ανώτατων στελεχών, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους νέους.

Στην έκδοση περιγράφεται το επιχειρηματικό όραμα, με τη «Ν» να αναλαμβάνει να επικοινωνήσει αυτές τις ιδέες προς την επόμενη γενιά επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων που καλλιεργούνται σήμερα στις πανεπιστημιακές αίθουσες.

Η «Ν» επιδιώκει να προσεγγίσει το μέλλον και, στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο επιχειρηματίες θα μιλήσουν για το όραμά τους και την εμπειρία τους, ενώπιον ακροατηρίου φοιτητών.

Παράλληλα, η εφημερίδα υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με ελληνικά πανεπιστήμια και προχωρά στην υλοποίηση ενός εμβληματικού project: την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της.

Το αρχείο αυτό καλύπτει την ειδησεογραφία στην Ελλάδα και τον κόσμο εδώ και 101 χρόνια, όπως καταγράφηκε σε περισσότερες από 1.200.000 σελίδες.

Έκθεση πορτρέτων

Σήμερα και αύριο, ο χώρος του ιστορικού παλαιού Χρηματιστηρίου φιλοξενεί μια μεγάλη έκθεση, με περισσότερα από 80 πορτρέτα ηγετών του επιχειρείν.

Τα πορτρέτα συνοδεύονται από αποσπάσματα της πολυτελούς έκδοσης και από τις μίνι συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, που προβάλλονται σε διαδραστικές οθόνες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται διαλέξεις και coaching sessions.

Συλλεκτική έκδοση

Κομβικό στοιχείο του project είναι η συλλεκτική πολυσέλιδη έκδοση, που υπογράφουν οι έγκριτοι ακαδημαϊκοί:

Βάλια Αρανίτου

Γεωργία Πανσεληνά

Δήμητρα Γιαρδόγλου

Μανόλης Μανιούδης

ο δημοσιογράφος Θανάσης Αντωνίου

Συμμετέχει επίσης και η δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας.

Η έκδοση έχει φιλοτεχνηθεί με σκίτσα-προσωπογραφίες του Δημήτρη Αγγελούση, στα οποία περιλαμβάνονται:

το βιογραφικό κάθε Leader

το πρωτότυπο σκίτσο του

το προσωπικό του όραμα

μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, προσβάσιμη μέσω QR code

Το project τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΒ.