Pepsico: Στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας

Με την δραστηριότητα των σνακ να παραμένει ο αναπτυξιακός βραχίονας της Pepsico στην Ελλάδα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ενίσχυσης της εγχώριας παρουσίας της και δη στη κατηγορία των αναψυκτικών.

Αιχμή του δόρατος παραμένει η αγορά του HoReCa ωστόσο δεδομένης της συγκυρίας των πολλαπλών προκλήσεων η ελληνική θυγατρική του αμερικάνικου κολοσσού με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών εστιάζει και στην υλοποίηση συνεργειών και δράσεων για τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις οικονομίες κλίμακας, στην ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου συνεργατών και στο μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της ροής των προϊόντων.

Οι προοπτικές όσον αφορά στη μελλοντική πορεία της εταιρίας επικεντρώνονται στη διατήρηση σταθερής πορείας. Παράλληλα, είναι έκδηλη η πρόθεσή της για επενδύσεις που αποσκοπούν τόσο στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων όσο και σύγχρονων εργαλείων προώθησης πωλήσεων στην αγορά.

«Η εταιρία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της και της ρευστότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της προσοχής της διοίκησης της εταιρίας, εξακολουθούν να βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και το κατά πόσο αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τα μεγέθη και τις επιδόσεις της εταιρίας για το 2025, μέσω πιθανών αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, με άμεσο επακόλουθο την αύξηση του πληθωρισμού και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών» επισημαίνεται στην έκθεση.

Το 2024

Σε ό,τι αφορά στις περσινές επιδόσεις, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση «η εταιρία συνέχισε και για το 2024 να αξιοποιεί αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους της, ενώ κατάφερε να επιτύχει αύξηση των εσόδων της και να διατηρήσει τη κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, σ’ ένα εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και σε δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και αναψυκτικών».

Μολονότι η κατηγορία των σνακ στήριξε σημαντικά την ανάπτυξη των εσόδων, η περσινή χρονιά έκλεισε και με θετικό πρόσημο στην κερδοφορία του αναψυκτικού, κατηγορία στην οποία η εταιρεία είχε ένα αρνητικό ισοζύγιο. Επιδίωξη είναι να διατηρηθεί αυτό το momentum και τη φετινή χρήση. Σε ο,τι αφορά στην εξέλιξη των μεγεθών το 2024, οι πωλήσεις ανήλθαν 243,3 εκατ. ευρώ έναντι 238,2 εκατ. ευρώ το 2023 καταγράφοντας αύξηση 2,1%. Σημαντική συνεισφορά στην ανοδική πορεία των πωλήσεων, όπως επισημαίνει η διοίκησης, είχαν προϊόντα όπως τα Lay’s, τα Ruffles, τα Doritos, τα Kinder, το Lipton και η Pepsi. Το κόστος πωλήσεων εμφάνισε επίσης άνοδο κατά 2,74% στα 140,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για τη χρήση 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση 7,6%.