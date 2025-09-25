Lamda – UNIC Athens: Φοιτητική εστία θα αποκτήσει το Ελληνικό

Τη δημιουργία φοιτητικής εστίας περίπου 1.000 δωματίων για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (UNIC Athens) στο Ελληνικό σχεδιάζει η Lamda Development.

Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην ίδρυση εταιρίας με την ονομασία Ellinikon Student Living, στην οποία η θυγατρική της για το Ελληνικό έχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου με το υπόλοιπο 20% να ανήκει στην UNIC Elliniκon Campus Residences.

Η Lamda με την κίνηση αυτή ουσιαστικά επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα των φοιτητικών εστιών, επιλέγοντας να διατηρήσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ellinikon Student Living.

Σημειώνεται ότι το UNIC Athens, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν λάβει άδεια στην Ελλάδα έχει αγοράσει ακίνητο (12.500 τ.μ.) σε χώρο κοντά στην έκταση του πρώην αεροδρομίου το οποίο έχει προετοιμάσει για την πρώτη φάση της λειτουργίας του φέτος.

Στη συνέχεια (φάσεις 2-3 2028 – 2031) η πανεπιστημιούπολη του UNIC Athens θα επεκταθεί εντός του The Ellinikon. Η κατασκευή εντός της έκτασης του παλιού αεροδρομίου της Αθήνας, θα ξεκινήσει το 2026 και οι νέες εγκαταστάσεις θα υποδεχτούν τους πρώτους φοιτητές εντός του ακαδημαϊκού έτους 2028 -29. Μετά τη συμπλήρωση των εργασιών για το νέο Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Κέντρο, η φοιτητική εστία και τα επιπλέον ερευνητικά κέντρα θα ολοκληρωθούν το 2030.

Σύμφωνα με τα όσα επικοινωνεί το εν λόγω ιδιωτικό πανεπιστήμιο δύο εμβληματικοί πύργοι διδασκαλίας και ένα Κέντρο Καινοτομίας – συνολικά 45.000 τ.μ. – θα στεγάσουν κλινικές προσομοίωσης, αίθουσες ανατομίας με εικονική πραγματικότητα (VR), εργαστήρια κατασκευών/prototyping κ.λ.π..

Η έκταση εντός του Ελληνικού για τα παραπάνω (πανεπιστήμιο και φοιτητική εστία) βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ION (επένδυση 1,5 δις που έχει ανακοινωθεί πρόσφατα) δηλαδή στην περιοχή την οποία η Lamda προορίζει για Επιχειρηματικό Κέντρο (βόρεια της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και προς την πλευρά του Αλίμου).

Η Ellinikon Student Living έχει διευρυμένο σκοπό με βάση το καταστατικό της (ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση φοιτητικών εστιών) προκειμένου να παρέχει όλες τις αναγκαίες σε μια φοιτητική εστία υπηρεσίες.

Αυτοψία Κ. Χατζηδάκη

Στο μεταξύ τα εργοτάξια του Ελληνικού επισκέφτηκε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού για την ταχύτερη προώθηση του έργου από την πλευρά της κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda, Οδυσσέα Αθανασίου, στην οποία συζητήθηκε η πρόοδος του έργου και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Σε δηλώσεις του στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε πως «όλα τα συναρμόδια υπουργεία και οι φορείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες».