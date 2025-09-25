Νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων… υπό κατασκευή

Έπειτα από την επιτυχή, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, έκδοση εταιρικού ομολόγου από τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, ύψους έως 500 εκατ., ανάλογες κινήσεις επεξεργάζονται και οι κατασκευαστικοί όμιλοι Aktor και Αβαξ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Aktor βρίσκεται προ των τελικών αποφάσεων, ενώ ο Αβαξ εξετάζει την έκδοση ομολόγου ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης του επενδυτικού του προγράμματος, δίχως να έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει η «Ν» αναφέρουν πως εταιρικό ομόλογο ύψους 400 εκατ. συζητά και η Lamda Development, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι σχετικό.

Στο μέτωπο του ΓΕΚ Τέρνα η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήδη τις πρώτες δύο μέρες εκδηλώθηκε υψηλή ζήτηση η οποία ξεπερνά την αξία του ομολόγου.

Μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόδοσή του ομολόγου (το εύρος του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%) καθώς και το ακριβές ύψος της κάλυψης.

Οι νέες ομολογιακές εκδόσεις, όπως είδαμε και από τον ΓΕΚ Τέρνα, σε ένα βαθμό προορίζονται για την πληρωμή παλιότερων εκδόσεων ή για την αναχρηματοδότηση άλλων δανείων που λήγουν τα επόμενα δύο – τρία χρόνια. Προφανώς οι εταιρίες προτιμούν να αντιδράσουν έγκαιρα εκμεταλλευόμενες την καλή συγκυρία και προνοώντας για τυχόν αναταράξεις στην αγορά.

Το ενδιαφέρον από τους κατασκευαστικούς ομίλους για την έκδοση ομολόγων στην παρούσα συγκυρία όμως σχετίζεται και με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν, ορισμένα εκ των οποίων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ ή των παραχωρήσεων που απαιτούν αυξημένη χρηματοδοτική συμβολή από τις εταιρίες.

Επιπρόσθετα υπάρχουν και ίδιες επενδύσεις από τους κατασκευαστικούς Ομίλους αλλά και τις εταιρίες real estate.

Όπως επίσης εκτιμάται στην παρούσα συγκυρία δύναται να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επιτόκιο σε σχέση με αυτό που λαμβάνουν απευθείας μέσω των τραπεζών.

Είχε προηγηθεί η έκδοση της Aegean Airlines τον Ιούλιο, με την άντληση 250 εκατ. ευρώ, ενώ την έκδοση ομολόγου προετοιμάζει η ΔΕΗ.

Προς επίρρωση των παραπάνω να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Aktor, Αλεξάνδρου Εξάρχου, σε πρόσφατες δηλώσεις του επεσήμανε ότι «η αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα διανύει την καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών και για τον λόγο αυτό εκδηλώνεται διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τους Ελληνικούς κατασκευαστικούς Ομίλους».