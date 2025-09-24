Alpha Bank: Πρωτιές στα Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διακεκριμένα στελέχη, αναλυτές και επενδυτές από όλον τον κόσμο ανέδειξαν την Alpha Bank μεταξύ των κορυφαίων οργανισμών των αναπτυσσόμενων οικονομιών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, στο πλαίσιο των ετήσιων Europe & Emerging EMEA Equities Awards της Extel.

Η ομάδα Investor Relations της Τράπεζας παρέλαβε συνολικά τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους και τα μεγάλα βραβεία Gran Prix στις κατηγορίες Best Corporate και Best IR, που καλύπτουν το σύνολο των κλάδων της οικονομίας.

Παράλληλα, η Alpha Bank αναγνωρίστηκε με τα αντίστοιχα βραβεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην κατηγορία Small and Mid Cap.

Ο Ιάσων Κεπαπτσόγλου, Head of IR της Τράπεζας, παρέλαβε τις διακρίσεις κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης στο Λονδίνο, όπου συμμετείχαν στελέχη από 200 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Αμέσως μετά την τελετή, ο κ. Κεπαπτσόγλου δήλωσε: «Οι βαθμολογίες της Extel λειτουργούν τόσο ως αναγνώριση, όσο και ως οδηγός για τον τομέα μας.

Επιβεβαιώνουν τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την ποιότητα που προσφέρουμε σε κάθε πτυχή των προσπαθειών μας στον τομέα των σχέσεων με τους επενδυτές.

Πέρα από απλές διακρίσεις, αποτελούν απόδειξη της αδιάκοπης προσπάθειάς μας για αριστεία και ένα μήνυμα προς την αγορά ότι είμαστε ηγέτες στον τομέα μας».

Συνεχόμενες διακρίσεις

Τα βραβεία αυτά έρχονται λίγους μήνες μετά τις κορυφαίες διακρίσεις που έλαβε η Τράπεζα και ο CEO, Βασίλης Ψάλτης.

Μετά από ψηφοφορία 462 αναλυτών, επενδυτών και portfolio managers από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, o κ. Ψάλτης είχε

αναδειχθεί ως ο Καλύτερος CEO στην Ελλάδα και στην Emerging EMEA, ενώ ο Deputy CEO,

Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση των συνολικών προτιμήσεων επενδυτών και αναλυτών για το έργο του στην Τράπεζα.

Στην ψηφοφορία του Ιουνίου, η Alpha Bank είχε συγκεντρώσει την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της περιοχής Emerging ΕΜΕΑ από την Extel, ενώ είχε αποσπάσει 4 επιπλέον πρωτιές για το τμήμα IR, στις κατηγορίες Best IR team, Investor Relations Manager για τον Head of IR Ιάσωνα Κεπαπτσόγλου, Best IR event και Best IR program.

Επιπλέον, διακρίσεις υπήρξαν για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου της Alpha Bank, καθώς και για την ομάδα ESG της Τράπεζας.

Extel

Η Extel (πρώην Institutional Investor) είναι μια διεθνούς φήμης εταιρεία και εκδοτικός οίκος που

παρέχει πληροφορίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Εδώ και τρεις δεκαετίες οι έρευνες της Extel έχουν καθιερωθεί στην επενδυτική κοινότητα ως η σημαντικότερη αναγνώριση για στελέχη και επιχειρήσεις.

Η ανάδειξη των νικητών της έρευνας γίνεται με βάση την ετήσια έρευνα για τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες.

Φέτος, στην έρευνα συμμετείχαν με την ψήφο τους ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών εταιρειών και οργανισμών οι οποίοι αξιολόγησαν το τμήμα Investor Relations και τις διοικητικές ομάδες χρησιμοποιώντας μετρήσεις απόδοσης όπως η αξιοπιστία CEO, η κατανομή κεφαλαίου CFO, η ποιότητα των συναντήσεων IR, η διαφάνεια των οικονομικών γνωστοποιήσεων, η ποιότητα των εκδηλώσεων επενδυτών, οι μετρήσεις ουσιαστικότητας στο ESG και η διαφοροποίηση και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.