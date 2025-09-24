Big Pi Growth I: Έτοιμο για επενδύσεις το πρώτο growth equity fund σε Ελλάδα – ΝΑ Ευρώπη

Mε κεφάλαια ύψους 130 έως 250 εκατ. ευρώ το Big Pi Growth I, το πρώτο growth equity fund στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ετοιμάζεται να επενδύσει αποκλειστικά σε εταιρείες τεχνολογίας στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή, όπως ανακοίνωσε η Big Pi Ventures.

Το fund ολοκλήρωσε το πρώτο του closing τον Ιούνιο, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 130 εκατ. ευρώ, έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη του επένδυση και στοχεύει σε τελικό closing ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα τον Ιούλιο, το Big Pi Growth I πραγματοποίησε την πρώτη επένδυσή του, στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης Numan, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει επιχειρήσεις με μετασχηματιστικό χαρακτήρα.

Η αποστολή του Big Pi Growth είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών scale-ups τεχνολογίας στην πορεία τους προς μια ηγετική θέση στην αγορά.

Το fund ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για κεφάλαια ανάπτυξης στην Ευρώπη, γεφυρώνοντας το κρίσιμο χάσμα ανάμεσα στη χρηματοδότηση πρώιμου σταδίου και στο στάδιο buyout/IPO, το οποίο αποτελεί βασικό περιορισμό για την ευρωπαϊκή καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.

Το fund θα επενδύει σημαντικά ποσά, ύψους €7–20+ εκατομμυρίων ανά εταιρεία, ως κύριος επενδυτής (lead investor), συνδυάζοντας κεφάλαια με επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική τεχνογνωσία ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξή τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών (Μ&Α).

Διαχειρίστρια εταιρεία του Big Pi Growth I είναι η Big Pi Ventures, η μεγαλύτερη multi-stage πλατφόρμα επενδύσεων σε εταιρείες τεχνολογίας στην περιοχή, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 250 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του final closing ενός early stage fund λίγους μήνες πριν και δυνατότητα υποστήριξης δυναμικών εταιρειών τεχνολογίας τόσο σε πρώιμο στάδιο όσο και στην ύστερη φάση ανάπτυξής τους.

Το πλάνο δημιουργίας αξίας του Big Pi Growth στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την υποστήριξη ηγετικών εταιρειών εντός μίας ή περισσότερων αγορών της περιοχής στην πορεία τους προς διεθνή επέκταση δραστηριοτήτων – και την ενίσχυση διεθνών πρωτοπόρων επιχειρήσεων μέσω δημιουργίας και αξιοποίησης επιχειρησιακών κόμβων (hubs) στην Ελλάδα/Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Χάρη στην πολυδιάστατη διεθνή εμπειρία των στελεχών του, στους τομείς των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας, των εξαγορών και συγχωνεύσεων (συμπεριλαμβανομένων δημοσίων προσφορών/IPOs), των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης και επιχειρησιακής οργάνωσης, καθώς και παρουσία σε Λονδίνο, Παρίσι και ΗΠΑ, το Big Pi Growth πρόκειται να στηρίξει ενεργά τους επιχειρηματίες/founders και τις ομάδες των επενδύσεών του σε κάθε στάδιο της πορείας τους.

Σύμφωνα με την Big Pi Ventures, η στρατηγική αυτή ενισχύεται από την ήδη εδραιωμένη θέση στην Ελλάδα/ Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια ιδιαίτερα ελκυστική περιοχή με ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας, σημαντικά προγράμματα επιχειρηματικών και άλλων κινήτρων και ενεργά, παγκόσμια συνδεδεμένα δίκτυα ομογένειας.

Επιπλέον, καθίσταται εφικτή και χάρη στη ευρεία βάση επενδυτών του fund, η οποία περιλαμβάνει κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, επιχειρηματίες, και tech founders. Ανάμεσα τους, cornerstone investor, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), η οποία συμμετέχει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Q-equity», που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος NextGenerationEU».