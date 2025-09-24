Έ. Καραΐνδρος (METLEN) για ΣΔΙΤ: «Αν το έργο είναι ώριμο θα βρεθεί χρηματοδότηση και κατασκευαστής»

«Αν το έργο είναι ώριμο θα βρεθεί χρηματοδότηση και κατασκευαστής», σημείωσε ο ο Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer, METLEN Energy & Metals – Chairman & CEO M Παραχωρήσεις, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, που λαμβάνει χώρα στο ΜΕΓΑΡΟ Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, αναφερόμενος στις προϋποθέσεις, τις προκλήσεις και τις πηγές χρηματοδότησης των μεγάλων έργων ΣΔΙΤ.

Όπως σημείωσε η έλλειψη ωριμότητας των έργων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο, καθώς «υπάρχουν έργα που δημοπρατούνται, δεν είναι ώριμα και μετά την κατάθεση προσφορών, εφόσον προκύψουν προβλήματα, ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις τιμής των υλικών».

«Εφόσον είναι ώριμο, θα υλοποιηθεί στην ώρα του»

«Εφόσον ένα έργο είναι ώριμο τότε θα υλοποιηθεί στην ώρα του. Οπότε θα ήταν καλό να υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί, που να επιλύουν όλους τους απρόβλεπτους παράγοντες που εμφανίζονται στην πορεία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Καραΐνδρο, «αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια κεφαλαίων, καθώς ο βασικός πυρήνας χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό, αλλά και από επενδυτικά κεφάλαια».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα ΣΔΙΤ ως ένα «εργαλείο απόλυτα χρήσιμο», ενώ υπογράμμισε ότι «το pipeline των έργων ΣΔΙΤ που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις δυνατότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των ελληνικών εταιρειών».