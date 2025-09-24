Viohalco: Οι προοπτικές της αγοράς αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και καλωδίων

Tην ενισχυμένη συμβολή των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, καθώς και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους επισημαίνει στην ανάλυσή της για τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2025 η Viohalco.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισηγμένης η παγκόσμια βιομηχανία αλουμινίου εισέρχεται σε μία εποχή μετασχηματισμού που ορίζεται από την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η ζήτηση επιταχύνεται χάρη στις μεγατάσεις, όπως οι προσδοκίες της αγοράς για λύσεις συσκευασίας με υψηλότερο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών, η ανάγκη για υποδομές μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και η ραγδαία επέκταση των ηλεκτρικών και ελαφρών οχημάτων.

O κλάδος του χαλκού αναμένεται να ωφεληθεί από τη δυναμική ζήτηση για στρατηγικές εφαρμογές, ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση, τα δίκτυα ισχύος, τις υποδομές των data centers και τον τομέα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).

Ενώ ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να υφίσταται περιορισμούς από τις επίμονες μακροοικονομικές αντιξοότητες, η ζήτηση για οικοδομικές εφαρμογές έχει επιδείξει ενθαρρυντική ανθεκτικότητα.

Ειδικότερα, οι συνθήκες της αγοράς για πλατέα προϊόντα προβλέπεται να παραμείνουν ανταγωνιστικές, απαιτώντας συστηματική εμπορική προσέγγιση και διαφοροποίηση των προϊόντων.

Ωστόσο η αστάθεια των τιμών στο LME και του κόστους ενέργειας πιθανόν θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις.

Στα καλώδια οι παγκόσμιες τάσεις, όπως η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρικών δικτύων σε ανεπτυγμένες οικονομίες και η επιτάχυνση της στροφής στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη, αναμένεται να συνεχιστούν εντός της επόμενης δεκαετίας. Η ζήτηση για καλώδια ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης παραμένει ισχυρή.

Στους σωλήνες χάλυβα η αγορά των αερίων καυσίμων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, καθώς αποτελεί το κύριο μεταβατικό καύσιμο και θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε έργα αγωγών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και μεσοπρόθεσμα σε έργα υποδομής υδρογόνου.

Ωστόσο, η βιομηχανία χάλυβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητά της και απειλούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η διαρκής πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, το αυξημένο κόστος ενέργειας και παραγωγής, καθώς και η υποτονική ζήτηση σε πολλούς τομείς δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας και την ικανότητά της για επενδύσεις και πρόοδο, καθώς κινείται προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα.

Κοιτώντας το μέλλον, ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Αντιθέτως, η ζήτηση για χάλυβα στην Ευρώπη στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης προβλέπεται να παραμείνει υποτονική, καθώς εμμένουν οι βραχυπρόθεσμες κυκλικές πιέσεις, όπως η ασθενής ζήτηση και οι πτωτικές τάσεις των spot τιμών.

Ο τομέας χάλυβα της ΕΕ παραμένει επιφυλακτικός, αλλά σε εγρήγορση, αναμένοντας κρίσιμες αποφάσεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών μέτρων για το εμπόριο χάλυβα και της επανεξέτασης του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο, αντίστοιχα, τα οποία θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς.

Επιδόσεις Viohalco

Όσον αφορά τις επιδόσεις του ομίλου Viohalco στο Αλουμίνιο κατεγράφη αύξηση των πωλήσεων χάρη στην ισχυρή ζήτηση από τον τομέα συσκευασίας, καθώς και αύξηση στην κερδοφορία, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη βελτίωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου.

Στον κλάδο του χαλκού οι υψηλότερες τιμές μετάλλων στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) ενίσχυσαν τη θετική δυναμική του κύκλου εργασιών, τον οποίο στήριξε η σταθερή ζήτηση για προϊόντα σωλήνων και λάμες χαλκού για data centers και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα καλώδια η αυξημένη αξιοποίηση της διευρυμένης παραγωγικής δυναμικότητας και η ομαλή εκτέλεση υφιστάμενων έργων συντέλεσαν στα εύρωστα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών παραμένει ισχυρό.

Στους σωλήνες χάλυβα σημειώθηκαν ισχυρές επιδόσεις χάρη στις στοχευμένες επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που αύξησαν τους όγκους παραγωγής και χάρη στο μείγμα έργων, που εκτελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου, με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Επενδύσεις ύψους 190 εκατ. ευρώ

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Viohlaco στο α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 204 εκατ. ευρώ).

Συνδέονται κυρίως με επενδύσεις του κλάδου αλουμινίου ύψους 23 εκατ. ευρώ και σχετίζονται με τις επενδύσεις στη θερμή και την ψυχρά έλαση στο εργοστάσιο έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στα Οινόφυτα, καθώς και λοιπές λειτουργικές βελτιώσεις στα εργοστάσια αλουμινίου, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επενδύσεις του κλάδου χαλκού ύψους 12 εκατ. ευρώ συνδέονται κυρίως με το επενδυτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για προϊόντα έλασης, καθώς και άλλες λειτουργικές βελτιώσεις.

Στον κλάδο καλωδίων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ.

Από αυτά τα 49 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν για την τελική φάση της διεύρυνσης της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο, 40 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις στις δύο μονάδες χερσαίων καλωδίων στην Ελλάδα με νέες γραμμές παραγωγής και νέος εξοπλισμός στο εργοστάσιο στη Θήβα, το οποίο θα εξελιχθεί σε σύγχρονη μονάδα παραγωγής καλωδίων μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης για υπέργεια και υπόγεια εγκατάσταση (η ολοκλήρωση αναμένεται έως το τέλος του έτους), καθώς και συνέχιση επενδύσεων στο εργοστάσιο του Ελαιώνα για λειτουργική αποδοτικότητα και εργασίες παραγωγικότητας, 4 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις στο εργοστάσιο στο Βουκουρέστι και 15 εκατ. ευρώ για την έναρξη εργασιών στη νέα μονάδα χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο σωλήνων χάλυβα ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ και αφορούσαν την επιτυχή έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας επικάλυψης σκυροδέματος (Concrete Weight Coating – CWC) στις εγκαταστάσεις στη Θίσβη. Οι επενδύσεις του κλάδου χάλυβα ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων για την αύξηση της παραγωγής προϊόντων χάλυβα για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, καθώς και για λειτουργικές βελτιώσεις στα εργοστάσια χάλυβα. Οι επενδύσεις του τομέα ακινήτων ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις του κλάδου λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ.