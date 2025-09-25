Η γυναίκα που αθόρυβα… παίζει μπάλα στην ΕΧΑΕ

Ενόσω όλοι περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη δημόσια πρόταση για το πλειοψηφικό πακέτο της ΕΧΑΕ, την ίδια στιγμή υπάρχει και η… Αντόνια Ζαμίτ, επικεφαλής του μαλτέζικου fund Praude, το οποίο αθόρυβα έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Και επομένως, όπως καθίσταται σαφές, έχει ρόλο – κλειδί στην επιτυχία ή μη του εγχειρήματος εξαγοράς από τη Euronext, η οποία από την πλευρά της φιλοδοξεί να καταστεί το νέο «αφεντικό» της Λεωφόρου Αθηνών.

H Αντόνια Ζαμίτ, η οποία βρίσκεται στη θέση της επικεφαλής του Praude από το καλοκαίρι του 2015, άρχισε να καθίσταται ορατή στο επενδυτικό κοινό της Ελλάδας μόλις πριν από 1,5 μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι το μαλτέζικο fund κατέχει άμεσα στο 4,88% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ενημέρωση έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τον «αρραβώνα» ΕΧΑΕ – Euronext. Κι αυτό έχει τη σημασία του, καθώς η δραστήρια manager μέχρι και σήμερα συνεχίζει να «χτίζει» θέση στο μετοχολόγιο του Χ.Α., με αποτέλεσμα να έχει ανεβάσει το άμεσο και έμμεσο ποσοστό στο 7,15%.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Αντόνια Ζαμίτ δεν είναι… χθεσινή στην αγορά, καθώς έχει τα «ηνία» του Praude εδώ και μία δεκαετία. Πριν την ενασχόληση με τις επενδύσεις και τα χρηματιστήρια, εργαζόταν σε μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Μάλτας, κεφαλαιοποιώντας τις σπουδές της στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο του London School of Economics.

Σήμερα, ενόσω διοικεί το μαλτέζικο fund, το οποίο ιδρύθηκε στα απόνερα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-9, έχει στο πλευρό της μια τριμελή ομάδα επενδυτικής συμβουλευτικής, η οποία απαρτίζεται από τους Μάσιμο Μαλβέστιο, Αντρέα Βακκίνο και Μίκαελ Βέλα.

Η στάση απέναντι στη Euronext

Πλέον το βασικό ερώτημα που αφορά τη Ζαμίτ, δεν είναι άλλο από το ποια στρατηγική θα ακολουθήσει, όταν κληθεί να αποφασίσει αν θα δεχθεί να συμμετάσχει στη δημόσια πρόταση της Euronext, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται πριν τα τέλη του Οκτωβρίου.

Η απάντηση στο παραπάνω έχει καθοριστική σημασία για την έκβαση του deal, δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της ΕΧΑΕ αλλά και τον μοναδικό, ο οποίος κατέχει ποσοστό άνω του ορίου του 5%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)