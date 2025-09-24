Συνολικό μέρισμα 500 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς

Την ενδιάμεση διανομή μερίσματος ύψους 100 εκατ.ευρω μέσω επαναγοράς μετοχών ενέκρινε χθες η Τράπεζα Πειραιώς στην Έκτακτη Γενική συνέλευση των Μετόχων της, ενώ παράλληλα ψήφισε και την ακύρωση του προγράμματος stock option για τα εταιρικά στελέχη.

Η χρήση του 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά, όπως τη χαρακτήρισε ο CEO Χρήστος Μεγάλου, καθώς ήδη έχει υπερβεί η τράπεζα τους αρχικούς στόχους σε αρκετούς τομείς, που την οδηγεί στη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 6%.

Το προμέρισμα

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει στη διανομή προμερίσματος στους μετόχους το 4ο τρίμηνο του 2025 και ειδικότερα περί τον Οκτώβριο – Νοέμβριο, όπως γνωστοποίησε ο κ. Μεγάλου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το προμέρισμα θα είναι ύψους 100 εκατ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% των εκτιμώμενων καθαρών κερδών της Τράπεζας για τη χρήση του 2025.

Η διανομή θα γίνει μέσω του επαναγοράς μετοχών, οι οποίες στη συνέχεια θα ακυρωθούν με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας τους για τους μετόχους.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος έως 27.777.778 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 2,222% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ένα εύρος τιμής από 4,5 ευρώ έως 9 ευρώ, για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές προϋποθέσεις κατά την απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης το Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Το συνολικό κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 125 εκατ.ευρώ, το οποίο εριλαμβάνει το ήδη εγκριθέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ποσό έως 25 εκατ. ευρώ (που θα ρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ιδίων μετοχών για όλους τους σκοπούς που επιτρέπονται από το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και επιπλέον, ποσό ως €100.000.000 για την απόκτηση ιδίων μετοχών οι οποίες θα ακυρωθούν στη συνέχεια, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας ανά μετοχή.

Το υπόλοιπο 40% σε μετρητά

Το υπόλοιπο 40%, από το 50% των καθαρών κερδών που προτίθεται να διανείμει η τράπεζα στους μετόχους της για τη χρήση του 2025, αναμένεται να δοθεί στο τέλος του χρόνου με την μορφή των μετρητών.

«Η διανομή σε μετρητά πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία για τους μετόχους μας, οι οποίοι μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και θα ήθελαν να δουν μια απόδοση που συνολικά αυτή τη στιγμή με βάση τις τρέχουσες τιμές της μετοχής εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στο 6%», επισήμανε στη συνέλευση ο CEO, Χρήστος Μεγάλου.

Βέβαια, το 40% αυτό, εξήγησε ο κ. Μεγάλου, θα πρέπει να λάβει φυσικά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές, αλλά η πρόθεση είναι να δοθεί και έχει γίνει ο σχετικός προγραμματισμός για αυτό.

«Ήδη το έχουμε προγραμματίσει στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και βρίσκεται στα πλάνα τα οποία επεξεργαζόμαστε», αποσαφήνισε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς.

Σωρευτικά κέρδη για τους μετόχους

Εντυπωσιακά επίσης αναμένονται τα κέρδη για τους μετόχους της Τράπεζας για την επόμενη τριετία συνολικά.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Μεγάλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τους μέχρι τώρα υπολογισμούς τα σωρευτικά κέρδη των μετοχών θα ανέρχονται περί τα 2 δισ. ευρω έως το 2028. Αυτό στην πράξη σημαίνει, ότι η τράπεζα εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη της θα ανέρχονται περί των 500 εκατ.ευρώ για κάθε χρόνο από το 2025 και στο εξής. Σύμφωνα μάλιστα, με τον κ. Μεγάλου, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται ήδη στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη του στόχου κερδών για τη χρήση του 2025.

Εργαζόμενοι – μέτοχοι

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της χθεσινής συνέλευσης αφορούσε την κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών («Stock Option Plan») σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας, η οποία και ψηφίστηκε.

Όπως εξήγησε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, ο βασικός λόγος για τον οποίο πρότεινε η τράπεζα την κατάργηση του εν λόγω προγράμματος είναι για θέλει να ευθυγραμμίσει «τα συμφέροντα των μετόχων με τα συμφέροντα των εργαζομένων μας».

«Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να τους δίνουμε δηλαδή μετοχές από επαναγορά μετοχών ως προς τον τρόπο με τον οποίον ανταμείβουμε τα στελέχη μας για τις επιδόσεις τους, συνδυάζοντας την απόδοση με την ανταμοιβή», εξήγησε ο κ. Μεγάλου