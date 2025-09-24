ΕΛΚΑΚ: Νέα Πρόσκληση για Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης Για Τακτικό Μη Επανδρωμένο Αερόχημα Μάχης (UCAV)

Την εκκίνηση της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης για την υλοποίηση του έργου Έρευνας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UCAV) Κατηγορίας Ι (NATO Class I)» ανακοίνωσε το ΕΛΚΑΚ.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η διαβούλευση στοχεύει στην ανίχνευση και χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας σε σχέση με πρωτότυπα συστήματα UCAV που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL ≥ 8) καθώς επίσης και στην πραγματοποίηση επιδείξεων δυνατοτήτων σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό την αξιολόγηση της εν δυνάμει επιχειρησιακής αξιοποίησης των συστημάτων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η Α’ Φάση περιλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00 και η Β’ Φάση τη διαβούλευση και επιδείξεις, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» (11–14 Νοεμβρίου 2025). Το ΕΛΚΑΚ καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και φορείς καινοτομίας να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, συμβάλλοντας με προτάσεις, ιδέες και πρωτότυπες λύσεις.

Πλεονεκτήματα

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΚΑΚ, Παντελή Τζωρτζάκη, «το ΕΛΚΑΚ μετασχηματίζει την εγχώρια καινοτομία σε ισχύ για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με την παρούσα πρόσκληση, ενθαρρύνουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να παρουσιάσουν τις λύσεις τους στον κρίσιμο τομέα των UCAV».

Όπως εξηγούν τα στελέχη του χώρου, η ανάπτυξη UCAV μικρού μεγέθους συνδυάζει χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας με υψηλή επιχειρησιακή αξία, όπως έχει αποδειχθεί στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων. Στο ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, τα συστήματα αυτά αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος, προσφέροντας δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης, στοχοποίησης και προσβολής στόχων με ταχύτητα και ακρίβεια, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων στο σύγχρονο πεδίο μάχης.