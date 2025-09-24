Αρβανίτης Α.Ε.: Επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας με επένδυση 4,6 εκατ. ευρώ

Επένδυση 4,6 εκατ. ευρώ άρχισε να υλοποιεί πρόσφατα η εταιρεία τυροκομικών προϊόντων Αρβανίτης Α.Ε. με στόχο την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και των εξαγωγών της.

Η επένδυση σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μιχάλη Αρβανίτη, αφορά τόσο σε επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων στην έδρα της στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, όσο και σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και θα υποβληθεί αίτημα ένταξής της στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης επενδύσεων στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027.

Τη διετία 2023-2024 έχουν προηγηθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ σε βιολογικό καθαρισμό ι μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταξύ του οποίου και νέα μονάδα παστερίωσης.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές δίνουν στην Αρβανίτη Α.Ε. περίπου το 35% του τζίρου της με προορισμούς κυρίως ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία) και τον Καναδά. Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως τη φέτα Αρβανίτη, ενώ ανοδικά κινείται στη διεθνή αγορά και το «Κυανό», το πρώτο ελληνικό μπλε τυρί της εταιρείας που παράγεται από κατσικίσιο γάλα, γεγονός που το διαφοροποιεί από το Roquefort που είναι πρόβειο και τα Blue Stilton, Gorgonzola και Bleu de Bresse που είναι αγελαδινά. Παράλληλά εντός συνόρων η εταιρεία το 2024 εμπλούτισε τη γκάμα της “Γραβιέρας 1965” με νέες γεύσεις και σήμερα το εν λόγω προϊόν αριθμεί τέσσερις διαφορετικούς κωδικούς.

Η χρήση 2024 ολοκληρώθηκε με μικρή μείωση του τζίρου, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 12,762 εκατ. ευρώ έναντι 13,910 εκατ. του 2023 ευρώ, λόγω τιμών αλλά με αύξηση του όγκου πωλήσεων και για την τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη, αναμένεται αύξηση εργασιών. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 1,207 εκατ. έναντι 1,430 εκατ. του 2023 και τα μετά φόρων σε 938.452 ευρώ έναντι 1,112 εκατ. ευρώ της χρήσης 2023.