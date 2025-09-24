Ε.Ι. Παπαδόπουλος: Βλέπει τζίρο άνω των 250 εκατ. φέτος

Παρά την «πικρή» γεύση που αφήνει στην κερδοφορία η πορεία των τιμών του κακάο και άλλων βασικών πρώτων και δεύτερων υλών, η υψηλή πιστότητα που απολαμβάνει από τους εγχώριους καταναλωτές αλλά και η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας «θωρακίζουν» την αναπτυξιακή τροχιά της βιομηχανίας Ε.Ι.Παπαδόπουλος, η οποία αναμένεται να σπάσει φέτος το φράγμα των 250 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης για το 2024, που δημοσιεύθηκαν χθες, η ισχυρή ελληνική βιομηχανία κατά την περσινή χρήση εμφάνισε έσοδα 243,44 εκατ.ευρώ ενισχυμένα κατά 4,13% σε σχέση με τα 233,7 εκατ. ευρώ το 2023.

Η αύξηση αυτή «μεταφράζεται» σε ενδυνάμωση των εγχώριων μεριδίων αγοράς, αλλά και διεύρυνση των εξαγωγών. « Η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά των μπισκότων εδραιώθηκε περαιτέρω, αποδεικνύοντας την υψηλή αποδοχή των προϊόντων από τους καταναλωτές και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της. Αντίστοιχα, στον κλάδο του συσκευασμένου ψωμιού, η εταιρεία κατέγραψε αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία της σε μια κατηγορία που συνολικά παρουσίασε κάμψη.

Η θετική πορεία συνεχίστηκε και στην αγορά των μπαρών, όπου οι επενδύσεις σε νέες σειρές προϊόντων ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Ανάλογη ενίσχυση παρουσίασε και η κατηγορία της φρυγανιάς, όπου η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα προϊόντα μας ενισχύθηκε περαιτέρω» επισημαίνεται στην έκθεση.

Εξαγωγές

Σε ο,τι αφορά στις εξαγωγές τονίζεται ότι «το 2024 καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Η επέκταση σε νέες αγορές καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση συνεργασιών σε ήδη υπάρχουσες αγορές οδήγησαν σε αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εξωτερικό. Η θετική ανταπόκριση των διεθνών αγορών επιβεβαιώνει την αναγνωρισιμότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας παγκοσμίως». Σημειώνεται ότι το σήμα της «Ε.Ι Παπαδόπουλος» ταξιδεύει σε πάνω από 70 αγορές.

Οικονομικά αποτελέσματα

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η εικόνα επηρεάστηκε από την επιβάρυνση στα βασικά λειτουργικά κόστη και δη από την πληθωριστική τάση στις τιμές πρώτων και δεύτερων υλών καθώς και την υψηλότερη σε σχέση με το 2023 φορολόγηση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,97 εκατ. ευρώ έναντι 11,46 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας μείωση κατά 13%. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2024 υποχώρησαν σε 8,39 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας μείωση κατά 17,82%.

Την ίδια ώρα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας στο τέλος του 2024 μειώθηκαν σε 52,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 58, 14 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023. Αντίστοιχα το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώθηκε σε 38,2 εκατ. ευρώ από 41,9 εκατ. ευρώ το 2023.

Σε ο,τι αφορά στην διανομή μερίσματος η πρόταση προς την γενική συνέλευση αφορά σε διανομή 2,7 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε να μην διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης.

Σχετικά με την πορεία της φετινής χρονιά, η εταιρεία επισημαίνει ότι « Έχοντας εισέλθει στο 2025, διαπιστώνεται ότι οι αγορές και οι οικονομίες παρουσιάζουν σχετικά συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με αυτά που εμφάνισαν το 2024. Ο πληθωρισμός παραμένει σε σταθερά επίπεδα και οι τιμές των πρώτων και βοηθητικών υλικών με επίκεντρο το κακάο και τα παράγωγά του, εμφανίζουν αυξητική τάση, με προοπτική να εξακολουθήσουν την ανοδική τους πορεία.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή εφαρμόζοντας, όπως και στο παρελθόν, μια συνετή, υπεύθυνη και συγκρατημένη τιμολογιακή πολιτική, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιοτική αρτιότητα των προϊόντων. Παράλληλα, συνεχίζει να υλοποιεί με αμείωτους ρυθμούς το πρόγραμμα επενδύσεων που στοχεύει στον συνεχή εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών της». Σημειώνεται ότι η βιομηχανία διατηρεί τέσσερα εργοστάσια σε: Ταύρο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και ένα κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο, απασχολώντας περισσότερους από 1600 εργαζόμενους.