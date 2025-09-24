Hugo Boss Ελλάς: Πιστή στο πλάνο επέκτασης παρά τα μειωμένα κέρδη

Παρά τους κλυδωνισμούς που δέχεται στην κερδοφορία της, η Hugo Boss Ελλάς διατηρεί το της στρατηγική για ενδυνάμωση του δικτύου φυσικών σημείων λιανικής αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου χονδρικής.

Ήδη τη διετία 2024-2025 έχει προχωρήσει στο άνοιγμα τεσσάρων νέων σημείων λιανικής καθώς και στην ανακαίνιση του καταστήματος επί της οδού Αμερικής, ενώ αναμένονται και αντίστοιχες κινήσεις εντός του 2026.

Η απόφαση αυτή, μολονότι επηρεάζει σε πρώτο επίπεδο την εικόνα της κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικές αποδόσεις. Εξάλλου η πορεία των πωλήσεων της εταιρείας βαίνει αυξανόμενη.

Οι περσινές επιδόσεις

Οι επιδόσεις του 2024 επιβεβαιώνουν ότι η Έλλάδα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη αγορά για τη Hugo Boss που ξεχωρίζει στην premium ένδυση, κατηγορία που πριμοδοτείται εγχωρίως και από το ισχυρό τουριστικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης για την περσινή χρήση, το 2024 ο κύκλος εργασιών της Hugo Boss Ελλάς ανήλθε σε 41.195.589 ευρώ έσοδα από πωλήσεις

εμπορευμάτων ειδών ιματισμού έναντι της προηγουμένης χρήσης, που σε αντιστοιχία το

ποσό ήταν 35.903.992 ευρώ. H αύξηση των πωλήσεων κατά ποσοστό 15% αποδίδεται από την εταιρεία κυρίως από την αύξηση της ζήτησης και συνεπώς της αυξητικής ποσότητας πωλήσεων τόσο για τις χονδρικές όσο και λιανικές πωλήσεις της εταιρείας.

Σε επίπεδο κερδοφορίας ωστόσο καταγράφηκε ισχυρή πίεση με τα προ φόρων κέρδη να εμφανίζονται μειωμένα κατά περίπου 40,8% στα 1,168 εκατ. ευρώ έναντι 2,84 εκατ. ευρώ το 2023 και αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μεγαλύτερη πτώση κατά 60,1% και διαμορφώθηκαν σε 0,889 εκατ. ευρώ έναντι 2,23 εκατ. ευρώ το 2023.

Πέρα από την δαπάνη για την δημιουργία νέων σημείων πώλησης η εικόνα της κερδοφορίας φέρεται ότι επηρεάστηκε από επιβαρυμένα λειτουργικά κόστη που απορρέουν και από τις γενικότερες συγκυρίες και δη στα θέματα που προέρχονται κυρίως από την ενεργειακή κρίση και τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ελέω των γεωπολιτικών εξελίξεων με επίκεντρο την Ουκρανία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Παρά την πίεση στην κερδοφορία η εταιρία ενίσχυσε την εικόνα των ίδιων κεφαλαίων τα οποία στο τέλος της χρήσης 2024 ανήλθαν στα 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Για την περσινή χρήση το προτεινόμενο μέρισμα αφορά σε 900 χιλ ευρώ. Να υπενθυμιστεί ότι για την προηγούμενη χρήση δεν είχε προβλεφθεί διανομή μερίσματος.

Η φετινή χρήση

Σχετικά με την φετινή χρήση η οικονομική έκθεση αναφέρει ότι «το 2025 έχει ξεκινήσει θετικά η πορεία της εταιρείας, η οποία οφείλεται στους θετικούς δείκτες που παρουσίασε η ελληνική οικονομία για το έτος 2024 και το 1ο τρίμηνο του 2025. Το παραπάνω είναι ως αποτέλεσμα της σημαντικής συνεισφορά του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)».

Φέτος εξάλλου αναμένεται και το αποτύπωμα από τα δύο νέα σημεία στην Μύκονο ( ένα shop in σε συνεργασία με την εταιρεία FF OPSCO και ένα εποχικό) καθώς και από τα καταστήματα σε Γλυφάδα (που άνοιξε εντός του 2024) και στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα που άνοιξε το 2025. Συνολικά το δίκτυο της εγχώριας θυγατρικής του γερμανικού ομίλου premium ένδυσης αριθμεί 14 καταστήματα.