Ελληνικό: 15 χιλ. επισκέπτες καθημερινά στο Integrated Resort Complex

Περί τους 10 με 15 χιλ. επισκέπτες εκτιμάται ότι θα υποδέχεται καθημερινά το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό (Integrated Resort Complex – IRC) το 2028, όταν δηλαδή θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη στην έκταση του πρώην αεροδρομίου με δημιουργό την κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα – Hard Rock, έχει προϋπολογισμό 1,8 δις. ευρώ και βρίσκεται υπό κατασκευή.

Τα παραπάνω στοιχεία ανέφερε χθες ο Γεώργος Στρατηγός, Executive Director, Hard Rock Athens IRC SA, σε σχετική συζήτηση στο πλαίσιο του 8ου συνεδρίου Υποδομών – Μεταφορών.

Ο κ. Στρατηγός χαρακτήρισε το IRC Ελληνικού «επένδυση ορόσημο» το πρώτο είδους του στην Ευρώπη, καθώς όπως είπε ανάλογα συγκροτήματα συναντάμε μόνο σε Αμερική και Ασία και η φιλοδοξία είναι να αλλάξει το τουριστικό χάρτη της χώρας.

Το ξενοδοχείο θα έχει 1.100 κλειδιά (200 σουίτες, 900 δωμάτια) θα δημιουργηθούν 14 διαφορετικά food an beverage brands και θα πλαισιώνεται από συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, ένα συνεδριακό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, σύγχρονες εγκαταστάσεις για όλη την οικογένεια και γύρω από όλο αυτό θα υπάρχει και χώρος παιγνίων από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

«Ένα τέτοιο συγκρότημα θα προσελκύσει διαφορετικού είδους κοινό, μεγαλύτερων εισοδηματικών δυνατοτήτων που θα ενισχύει το αποτύπωμα της Αθήνας ως city experience, πέραν του ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός» ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Οι προκλήσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο οι προκλήσεις, μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το IRC, είναι πολλές. Καθώς πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο, η πρώτη είναι το έργο να ολοκληρωθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του.

Δεύτερη είναι συντονισμός της Hard Rock με τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγό, υπάρχουν ρυθμιστικές εκκρεμότητες ακόμα και νομοθετικές.

Στις προκλήσεις ενέταξε επίσης τη δυνατότητα της Αθήνας να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τη δική της μοναδικότητα μέσα από αυτά τα νέα έργα, ενώ σημείωσε πως η δέσμευση της κοινοπραξίας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Η κτηματαγορά

Στην ίδια συζήτηση ο Φώτης Γιόφτσιος, διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος, της Ten Brinke Hellas σημείωσε ότι η κτηματαγορά σε γενικές γραμμές συνεχίζει την ανοδική της πορεία, ωστόσο, όπως είπε οι developers χρειάζεται να είναι προσεκτικοί με ποιες κατηγορίες ακινήτων ασχολούνται με προοπτική τριετίας.

Βάσει των στοιχείων που ανέφερε η Ten Brinke παραδίδει έως το τέλος του 2025 δέκα επαγγελματικά ακίνητα διαφόρων κατηγοριών και 12 οικιστικά συγκροτήματα.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη 40 καινούρια έργα, συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά είναι επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, logistics και ξενοδοχεία) και τα άλλα μισά κατοικίες. Έχει εισέρθει επίσης στον κλάδο των data centers και τελεί σε αναζήτηση χώρων για την ανάπτυξη αυτών των εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους.

Η Ten Brinke κατασκευάζει κέντρο δεδομένων στα Σπάτα και ασχολείται με ένα δεύτερο (στάδιο μελετών).

Αναφορικά με την οικιστική αγορά ο κ. Γιόφτσιος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη ζήτηση που υπάρχει για τα ανακαινισμένα διαμερίσματα, καθώς διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες από τα νεόδμητα.

Όπως είπε τα βασικά κριτήρια των αγοραστών είναι τρία. Περίπου το 40% των προχωρά στην απόκτηση κατοικίας με βάση την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου ένα επίσης 40% δίνει βαρύτητα στο να έχει ένα σπίτια περισσότερους υπαίθριους χώρους και ένα 20% επιθυμεί την εύκολη πρόσβαση στο χώρο εργασίας.