Rouge Parfumeries: Ξεχωριστό Perfume Experience Event από την ελληνική αλυσίδα καλλυντικών

Σταθερή στη φιλοσοφία της και στη στρατηγική της για παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες της η γνωστή αλυσίδα καλλυντικών “Rouge Parfumeries” διοργάνωσε ένα ξεχωριστό Perfume Experience Event με καλεσμένο τον No1 icon – influencer στο κόσμο των αρωμάτων Jeremy Fragrance, στο κατάστημα της, στην καρδιά του Πειραιά (Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α5), σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης οίκο αρωμάτων “Sculpture”.

Τα καταστήματα καλλυντικών “Rouge Parfumeries” είναι μία ελληνική αλυσίδα καταστημάτων, δημιουργήθηκε το 1999 και διαθέτει μεγάλη γκάμα σε επώνυμα και μη αρώματα, κρέμες περιποίησης προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, αντηλιακών, είδη κομμωτηρίου και αξεσουάρ, πάντα στις καλύτερες τιμές, στοχεύοντας στην καλύτερη ισορροπία τιμής και προϊόντος. H αλυσίδα αριθμεί 15 σημεία πώλησης σε Αττική και Περιφέρεια.

Με τη φιλοξενία του πιο επιδραστικού ambassador αρωμάτων Jeremy Fragrance η Rouge Parfumeries απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο της ομορφιάς στην Ελλάδα, συνδέοντας το κοινό με τα μεγαλύτερα ονόματα και τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διεθνούς αγοράς καλλυντικών, ακολουθώντας το δρόμο της καινοτομίας και της δημιουργίας μοναδικών καταναλωτικών εμπειριών.

Με περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους σε TikTok, YouTube και Instagram, ο Jeremy Fragrance έχει καθιερωθεί ως το πιο επιδραστικό πρόσωπο στον κόσμο των αρωμάτων, με κάθε του εμφάνιση να μετατρέπεται σε viral εμπειρία. Αποτελεί ένα σύγχρονο icon στην κουλτούρα των αρωμάτων με χαρακτηριστική του ατάκα το “POWER!” και trademark τα κοστούμια