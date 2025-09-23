Profile Software: Αναβάθμιση της λύσης AI.Adaptive και εισαγωγή της «Agentic AI»

Στην αναβάθμιση της λύσης AI.Adaptive, εισάγοντας προηγμένες δυνατότητες με «agents», προχώρησε η Profile, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της έξυπνης αυτοματοποίησης και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, απαιτώντας ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση για την ορθή διεκπεραίωση λειτουργιών.

Πέρα από τα άμεσα αποτελέσματα, η αναβάθμιση αυτή θέτει τα θεμέλια για το ευρύτερο όραμα της Profile σχετικά με την πλατφόρμα AI Agentic: ένα marketplace ‘compliance-grade’ ψηφιακών εργαζόμενων, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις σύνθετες απαιτήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου και να επεκτείνεται σε άλλους κλάδους, όπου η διακυβέρνηση, η ασφάλεια και ο αυτοματισμός αποτελούν κρίσιμους παράγοντες

Σύμφωνα με την εταιρεία η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως: Document Intelligence, Compliance Checker, Eligibility Checker, Transcription Tool, VaultRAG και Text-toAction. Οι υπηρεσίες αυτές βελτιστοποιούν τις λειτουργίες, ενισχύουν τη συμμόρφωση και αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη, μέσα από μια ασφαλή και επεκτάσιμη υποδομή. Η λύση AI.Adaptive έχει σχεδιαστεί με ασφάλεια τραπεζικού επιπέδου, εξασφαλίζοντας ισχυρή προστασία σε όλα τα επιμέρους modules. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή ως μέρος της fintech σουίτας προϊόντων της Profile, που περιλαμβάνει το Axia, Finuevo, Acumen.plus, Centevo, RiskAvert και RegiStar.

Κάλυψη ευρέως φάσματος

Οι δυνατότητές της επεκτείνονται πέρα από τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως ασφάλειες, λογιστικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ενέργεια, υγεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, μεταφορές και κρίσιμες εφαρμογές άμυνας. Η αναβάθμιση εισάγει την Agentic AI, η οποία επιτρέπει την αυτόνομη εκτέλεση ροών εργασίας, την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και τη λήψη προληπτικών αποφάσεων.

Οι τέσσερις διακριτές κατηγορίες με τα σχετικά modules της λύσης AI.Adaptive περιλαμβάνουν την Επεξεργασία Δεδομένων & Εγγράφων, αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, επεξεργάζονται και ερμηνεύονται τα χρηματοοικονομικά δεδομένα. Document Intelligence, που αυτοματοποιεί την επεξεργασία εγγράφων (όπως Statements, Πινακίδια, που φορολογικά έγγραφα), εξάγοντας βασικά δεδομένα. Επίσης VaultRAG που μετατρέπει αποθετήρια σε ευφυείς βάσεις γνώσης μέσω τεχνολογίας ανάκτησης και παραγωγής για ερωτήματα σε φυσική γλώσσα. Transcription Tool, με τα οποία μετατρέπει ήχο σε κείμενο με αναγνώριση χρηματοοικονομικών όρων. Μελλοντικές ενημερώσεις θα προσθέσουν πληροφορίες και αναλύσεις συναντήσεων.

Περιλαμβάνει υποστήριξη Αποφάσεων & Αλληλεπίδραση με Πελάτες ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων και τις σχέσεις με τους πελάτες μέσω έξυπνων αναλύσεων. Next Best Action Engine που προτείνει ευκαιρίες προϊόντων, ειδοποιήσεις κινδύνου και προσαρμογές χαρτοφυλακίου βάσει της συμπεριφοράς του πελάτη και των τάσεων της αγοράς. Meeting Preparation Assistant που προετοιμάζει ατζέντες και συνθέτει ιστορικά πελατών για πιο ουσιαστικές συναντήσεις. AI-Driven Insights & Explanations, παρέχει περιλήψεις χαρτοφυλακίων και ερμηνείες KPI σε κατανοητή γλώσσα (π.χ. IRR, Sharpe), αναδεικνύοντας τάσεις και κινδύνους. Investment LLM Evaluation, προσφέρει δυνατότητα αξιολόγησης και ενσωμάτωσης εξειδικευμένων μοντέλων για προηγμένες αναλύσεις και υποστήριξη αποφάσεων. Customer Assistant που επιτρέπει την αλληλεπίδραση τελικών χρηστών μέσω ψηφιακών καναλιών για ερωτήματα και ενέργειες, αντικαθιστώντας την τηλεφωνική υποστήριξη.

Επίσης περιλαμβάνει Αυτοματισμό Συμμόρφωσης & Επιλεξιμότητας που εξασφαλίζουν ευθυγράμμιση με κανονιστικά πλαίσια και διαφανείς αποφάσεις. Compliance Checker που Εντοπίζει κανονιστικά ζητήματα (π.χ. DORA, GDPR, MiFID II) σε συμβάσεις και έγγραφα με τρίτους, παρέχοντας εφαρμόσιμες προτάσεις και σχολιασμένες αναθεωρήσεις. Eligibility Checker που συνδυάζει λογική βάσει κανόνων και μηχανική μάθηση για διαφανείς και επεξηγήσιμες αποφάσεις δανειοδότησης.

Επιπλέον περιλαμβάνει Διεπαφές Φυσικής Γλώσσας & Αυτοματισμός Ροών Εργασίας που απλοποιούν τις λειτουργίες μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα και έξυπνης καθοδήγησης. Text-to-Action που εκτελεί λειτουργίες βάσεων δεδομένων SQL και API μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα για ταχύτερες ροές εργασίας. Natural Language Action Execution που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εργασίες με απλές εντολές (π.χ. «Αγόρασε 100 μετοχές της Εταιρείας Χ»), απλοποιώντας τις διαδικασίες. User Assistant Chatbot που παρέχει βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, εκπαιδευμένο σε εγχειρίδια και οδηγούς παραμετροποίησης, μειώνοντας την εξάρτηση από την υποστήριξη και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση.

Σύμφωνα με την Profile η λύση AI.Adaptive προσφέρει επίσης βασικά οφέλη που ενισχύουν την ανταπόκριση, τον αυτοματισμό και την επιχειρησιακή ευκρίνεια. Θα παρέχει επιχειρησιακή επίγνωση σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ενοποιημένη εικόνα των δεδομένων σε όλα τα συστήματα, επιτρέποντας στις ομάδες να ενεργούν γρήγορα και με σιγουριά. Μέσω της προσαρμοστικής αναγνώρισης και απόκρισης, η λύση θα εντοπίζει μοτίβα ή ανωμαλίες και θα ενεργοποιεί έξυπνες, αυτοματοποιημένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οι δυνατότητες αυτόνομης ανάθεσης και λήψης αποφάσεων θα επιτρέπουν στο σύστημα να προτεραιοποιεί και να εκτελεί εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ευελιξία. Η λύση AI.Adaptive είναι διαθέσιμη και μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών σε πολλούς κλάδους. Η Profile συνεχίζει να υποστηρίζει τους πελάτες της με ζωντανές επιδείξεις και case studies, διευκολύνοντας την υιοθέτηση της λύσης και αναδεικνύοντας τα πρακτικά της οφέλη.