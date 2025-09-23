Advance Deep-Tech Services και Performance Technologies: Στρατηγική συνεργασία 

Η ανάπτυξη λύσεων που συνδυάζουν τη διαχείριση Big Databases και AI είναι ο στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των Advance Deep-Tech Services ΑΕ και Performance Technologies ΑΕ.

Η συνεργασία ξεκινά με δύο σημαντικά έργα στους κλάδους του retail και της ασφάλειας.

Οι δύο εταιρείες προσβλέπουν στη διεύρυνση των κοινών πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της καινοτομίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε ο Ανδρέας Τσαγκάρης, CTO της Performance Technologies ΑΕ, «η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει το όραμά μας να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με λύσεις που οδηγούν σε μετρήσιμα αποτελέσματα και στρατηγική διαφοροποίηση.

Με την Advance Deep-Tech Services ενώνουμε δυνάμεις, για να προσφέρουμε στην αγορά τεχνολογίες αιχμής που δημιουργούν αξία και προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Αντίστοιχα, ο Νίκος Μηναδάκης, CEO της Advance Deep-Tech Services ΑΕ, συμπλήρωσε, λέγοντας πως «για εμάς στην Advance, η συνεργασία με την Performance αποτελεί σημαντικό βήμα στο όραμά μας να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ισχύ των δεδομένων και της ΤΝ. Η εμπιστοσύνη των πρώτων μας κοινών πελατών μας γεμίζει έμπνευση και μας κινητοποιεί να δημιουργήσουμε ακόμα πιο τολμηρές λύσεις».