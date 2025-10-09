Όλα όσα θες να μάθεις για την ηλεκτροκίνηση

Αναρωτιέσαι γιατί η συζήτηση γύρω από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνεται ολοένα και πιο έντονη; Τα οφέλη τους είναι ποικίλα και καθοριστικά. Από τη μείωση του κόστους καυσίμου και την ευκολία στη χρήση, μέχρι τον σύγχρονο σχεδιασμό, καθώς και τη σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια επανάσταση που αναβαθμίζει την καθημερινότητά μας, καθιστώντας τη πιο οικονομική, πιο σύγχρονη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

6 Μύθοι γύρω από την Ηλεκτροκίνηση

Η φόρτιση απαιτεί πολύ χρόνο. Μύθος. Ενώ το αυτοκίνητό είναι παρκαρισμένο, μπορείς να το φορτίσεις στο σπίτι σου σε 5-8 ώρες ή να κάνεις 250-300 χιλιόμετρα με μόλις 30 λεπτά φόρτισης σε ταχυφορτιστή. Ναι, τόσο απλά!

Η μπαταρία έχει μικρή διάρκεια ζωής. Τα περισσότερα είδη διαρκούν από 10 χρόνια, με εγγυήσεις μέχρι 160.000 χιλιόμετρα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν προσφέρουν ευχάριστη οδήγηση. Αντίθετα, παρέχουν άμεση επιτάχυνση και εξαιρετική ροπή που απολαμβάνουν οι περισσότεροι οδηγοί.

Το κόστος συντήρησης είναι υψηλό. Αν συντηρείς το αυτοκίνητό σου σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία τότε είναι σημαντικά φθηνότερη η συντήρηση του ηλεκτρικού. Επιπλέον, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Περιορίζει την ευελιξία της μετακίνησης στην εξοχή και στην πόλη. Λάθος. Ακόμη περισσότερα σημεία φόρτισης είναι πλέον διαθέσιμα σε όλη τη χώρα. Στην Ελλάδα, υπάρχουν σχεδόν 7.000 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε περίπου 3000 μέρη. Μάλιστα το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς, μιας και η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται, ώστε κάθε οδηγός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, να έχει εύκολη πρόσβαση σε σημεία φόρτισης, όπου και να βρίσκεται. Ακόμα και στο κέντρο της πόλης με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορείς να απολαμβάνεις τις διαδρομές σου με απόλυτη άνεση και ευκολία καθώς κινείσαι ελεύθερα στον Δακτύλιο.

Το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού είναι υψηλό. Κυριότερα, η φόρτιση του ηλεκτρικού κοστίζει λιγότερο από τα καύσιμα των συμβατικών αυτοκινήτων. Με τις αυξήσεις στο ρεύμα, υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν τελικά συμφέρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, το κόστος φόρτισης παραμένει χαμηλό με περίπου 3€/100 χιλιόμετρα.

Νομοθεσία & κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση

Παράλληλα, με το Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών «Κινούμαι Ηλεκτρικά» η απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πιο εύκολη και οικονομική από ποτέ, ενθαρρύνοντας ακόμη περισσότερους καταναλωτές να στραφούν σε αυτή την επιλογή. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2, απαγορεύοντας από το 2035 την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ.

Τι σου προσφέρει το Hertz Electric Lease;

Οι επιλογές που προσφέρει το Hertz Electric Lease αποτελούν την πιο αξιόπιστη και ευέλικτη λύση για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η Autohellas Hertz συμπεριλαμβάνει στο μισθωτήριο συμβόλαιο ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας service, 24ωρη οδική βοήθεια, αλλά και αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Μια προκαταβολή και ένα μηνιαίο μίσθωμα για 2-5 χρόνια αρκούν για να σου ‘ανοίξει’ ένας ολόκληρος κόσμος προνομίων.

Για κάθε 2€ που επενδύεις στο μίσθωμα του Hertz Leasing, κερδίζεις 3 μίλια επιβράβευσης της AEGEAN, τα οποία μπορείς να εξαργυρώσεις στο επόμενο ταξίδι σου, ή σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του προγράμματος Miles + Bonus. Ενώ, για κάθε €1 πληρωμής του μισθώματος με κάρτες Bonus της Alpha Bank, κερδίζεις 4 Bonus πόντους του προγράμματος που μπορείς να εξαργυρώσεις σε διάφορες άλλες υπηρεσίες και προϊόντα.

Η Autohellas Hertz δημιούργησε την εφαρμογή Hertz Connect, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κλείσεις ραντεβού για service και ΚΤΕΟ ενώ έχεις πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά έγγραφα του leasing αυτοκινήτου σου όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο κλπ. Επιπλέον η εφαρμογή με τη βοήθεια του live tracking σου επιτρέπει να παρακολουθείς το όχημα της οδικής βοήθειας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η εφαρμογή Hertz Connect σου προσφέρει και τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κράτηση, πληρωμή και check-in, όλα εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής.

Τώρα που ξέρεις όλη την αλήθεια για την ηλεκτροκίνηση, το μόνο που απομένει είναι να μπεις στο Online Leasing Calculator στο hertz.gr ή στην εφαρμογή Hertz Connect, και να διαμορφώσεις την προσφορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου σε λιγότερο από ένα λεπτό.