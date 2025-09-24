Έρχεται με… φόρα ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης

Με… φόρα ετοιμάζεται να μπει στο βασικό σαλόνι του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης, ο οποίος μέσω της Real Consulting αναμένεται λίαν συντόμως να «πηδήξει» από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά.

Ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι γιος του Βαρδή και της Μαριάννας (και αδερφός του Γιάννη της Motor Oil), φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν τις οριστικές εγκρίσεις για την πολύ-αναμενόμενη μετάταξη, σ’ ένα σημαντικό ορόσημο της ανεξάρτητης διαδρομής του.

Το προσωπικό στοίχημα του Νίκου Βαρδινογιάννη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετία του ’00, όταν ίδρυσε τη Real Consulting, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στα έργα πληροφορικής και στην παροχή αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, όπως ήταν εύλογο, ωφέλησε σημαντικά τις δραστηριότητες, με αποτέλεσμα το 2021 να ληφθεί η απόφαση για την εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Και πλέον, είναι η ώρα για το επόμενο βήμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την είσοδο στην Κύρια Αγορά, εκεί δηλαδή που γίνεται το πραγματικό «παιχνίδι».

Για να συμβεί αυτό, βέβαια, ο Νίκος Βαρδινογιάννης έχει ήδη κάνει το… κουμάντο του, έχοντας βελτιώσει το free float και δίνοντας ένα ικανό περιθώριο ελιγμών στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι πριν μερικούς μήνες έλαβε χώρα ένα σημαντικό placement, με το οποίο ο επιχειρηματίας κατάφερε να ρίξει το ποσοστό που κατέχει λίγο κάτω του 51%.

Παράλληλα, όμως, συνεχίζει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες για νέες και «έξυπνες» εξαγορές, όπως για παράδειγμα έγινε μέσα στο καλοκαίρι, όταν απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ρουμανικής Smart UX Development, η οποία παρέχει υπηρεσίες SAP σε επιχειρήσεις Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας.

Όλα αυτά, φυσικά, λαμβάνουν χώρα ενόσω οι ρυθμοί ανάπτυξης της Real Consulting «τρέχουν» με σταθερά διψήφιο ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρήση του 2024 έκλεισε με αύξηση +34% στον κύκλο εργασιών και +11% στα λειτουργικά κέρδη EBITDA.

Άσος στο μανίκι;

Όμως, ο Νίκος Βαρδινογιάννης φαίνεται ότι είναι αισιόδοξος και για το 12μηνο του 2025, για το οποίο αναμένει περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στην ΕΝ.Α. ήδη ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να φιγουράρει στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών (>5 ευρώ), προεξοφλώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων ετών.

Βέβαια, με την τρέχουσα αποτίμηση να μην είναι ιδιαιτέρως ελκυστική (το P/E βρίσκεται περίπου στο 40x) το ερώτημα είναι αν ο έμπειρος επιχειρηματίας κρύβει και κάποιον ακόμη… άσο στο μανίκι.

Η απάντηση μάλλον βρίσκεται στα προσεχώς.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)