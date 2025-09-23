Τράπεζα Πειραιώς: Σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση- Ποια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς στις 18.00 στο Ξενοδοχείο King George.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που έχει εκδόσει η Τράπεζα Πειραιώς, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προβλέπεται να είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

2. Κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών («Stock Option Plan») σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α’ 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00