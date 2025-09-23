Rockfire: Νέες γεωτρήσεις για γερμάνιο στους Μολάους

Με αξιώσεις εντάσσεται η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των Στρατηγικών Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών και των Σπάνιων Γαιών και συγκεκριμένα στην εξόρυξη Γερμάνιου μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της αυστραλιανής εταιρείας Rockfire, που έχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα στους Μολάους Λακωνίας, στην Πελοπόννησο, μέσω της 100% θυγατρικής της Hellenic Minerals IKE.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων πυκνώσεως παράλληλα με τις γεωτρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με στόχο την πληρέστερη εκτίμηση των αποθεμάτων στο project των Μολάων (Drilling at Molaoi to commence in September). Αυτό το στάδιο γεώτρησης αποτελείται από ένα πρόγραμμα 30 οπών για την επίτευξη μιας ενδεικτικής κατηγορίας αποθέματος JORC (διεθνής μέτρηση αποθεμάτων).

Οι συμφωνίες πρόσβασης των ιδιοκτητών γης έχουν ήδη αρχίσει να υπογράφονται για την προετοιμασία της γεώτρησης. Τα αποτελέσματα της γεώτρησης θα ανακοινωθούν καθώς θα λαμβάνονται οι δοκιμές καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Παράλληλα, ενώ η γεώτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ξεκινήσει και η σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας και θα ενημερώνεται καθώς τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα.

Η Rockfire τονίζει ότι «είναι ευγνώμων στο Ελληνικό Κράτος για δύο ιστορικές μελέτες σκοπιμότητας που της επιτρέπουν να επιταχύνει ορισμένα στοιχεία της αναμενόμενης μελέτης σκοπιμότητας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ερευνητικές γεωτρήσεις έχουν επικεντρωθεί σε ένα σημείο μήκους 2,0 χλμ. Υπάρχει ένα επιπλέον σημείο 5,0 χλμ. ευνοϊκής γεωλογίας, το οποίο περιέχει επίσης διασταυρώσεις υψηλής στάθμης. Η Rockfire έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στο κοίτασμα σε τρεις φάσεις μεταξύ 2022 και 2024. Η εκτίμηση ενός πρώτου αποθεματικού δυναμικού JORC το 2022 ακολουθήθηκε από ένα αναβαθμισμένο αποθεματικό δυναμικό το 2024, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα αύξησής τους κατά 500%.

Σύμφωνα με τον David Price, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Rockfire, «με μεγάλη μας χαρά μπορούμε να ενημερώσουμε την αγορά για την ημερομηνία έναρξης της γεώτρησης. Οι επενδυτές μας έδειξαν κατανόηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υπομονή τους με αυτήν την απαραίτητη διαδικασία». Αναφορικά με τη διαδικασία επεσήμανε πως «η τεχνική ομάδα έχει ξεκινήσει την ενημέρωση, τη συζήτηση και τη συμφωνία με τους τοπικούς γαιοκτήμονες για την πρόσβαση στη γη τους για γεώτρηση. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της μεγάλης έκτασης της γεώτρησης». Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «η Rockfire είναι εξαιρετικά ευγνώμων στην κοινότητα». Επιπλέον επεσήμανε πως «οι Μολάοι ωριμάζουν σε έναν κρίσιμο προμηθευτή πρώτων υλών για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό μέλλον».

Συνάντηση με ΓΔΟΠΥ/ΥΠΕΝ

Για το νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων της Rockfire στους Μολάους πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα στελέχη της ΓΔΟΠΥ/ΥΠΕΝ στην οποία συμμετείχε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και έγινε παρουσίαση του κώδικα αναφοράς αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών JORC της Αυστραλιανής Επιτροπής Joint Ore Reserves Committee (JORC Committee), υπό τον Steve Hunt, Γεωλόγο, επικεφαλής της επιτροπής και μέλος Δ.Σ. της εταιρείας Rockfire.

Σύμφωνα με την παρουσίαση αναμένεται αναβάθμιση από την κατηγορία JORC Inferred στην κατηγορία Indicated κατά την ολοκλήρωση. Προγραμματίζονται 30 γεωτρήσεις και η διαδικασία αναμένεται να είναι συνεχής τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Όπως αναφέρει και η Rockfire στην ανακοίνωσή της, βάσει της μελέτης του Πανεπιστημίου της Πάτρας που έγινε σε συνεργασία με τα Laboratory of High Temperature Hydrothermal Ore Processes at McGill University, Καναδά, Τhe State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources at China University of Geosciences, Beijing, Κίνα, The Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, Κίνα, The Modern Analysis Center at Nanjing University, Κίνα, The Maria Curie-Skłodowska University (MCSU), Lublin, Πολωνία και The Centre for Instrument Sharing at the University of Pisa, Ιταλία, ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ότι οι Μολάοι θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως κοίτασμα αργύρου μεσαίας κατηγορίας (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης Singer (1995)), ωστόσο το άργυρο είναι απλώς ένας υποπροϊόν εμπλουτισμού, μαζί με το γερμάνιο, που αναβαθμίζει σημαντικά την οικονομική αξία του κοιτάσματος.

Να σημειωθεί ότι οι Μολάοι ανακαλύφθηκαν αρχικά το 1938 από την ελληνική κυβέρνηση, μέσω περιφερειακής αξιολόγησης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογίας και Μεταλλευτικών Ερευνών. Περιορισμένη εργασία διεξήχθη στο κοίτασμα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Μια αρχική εκτίμηση ορυκτών (προ-JORC) υπολογίστηκε το 1985. Μια δεύτερη εκτίμηση ορυκτών υπολογίστηκε το 1988, γεγονός που ενθάρρυνε το τότε ΙΓΜΕ (τωρινό ΕΑΓΜΕ) να ξεκινήσει μελέτες σκοπιμότητας για δοκιμαστική εξόρυξη και υπόγεια δειγματοληψία χύδην στους Μολάους. Οι δραστηριότητες σταμάτησαν στα τέλη του 1989 και η πύλη καλύφθηκε με σκυρόδεμα και έκτοτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω εργασίες στους Μολάους. Το 2021 η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε το έργο Μολάων σε Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό. Με οικονομική και τεχνική υποστήριξη από την Rockfire, η Hellenic Minerals IKE συμμετείχε στο διαγωνισμό και επιλέχθηκε ως ο νικητής. Το Μάρτιο 2022, η Ελληνική Κυβέρνηση ανέθεσε στην Hellenic Minerals IKE μίσθωση εξερεύνησης και εκμετάλλευσης 30 ετών.

Το Γερμάνιο

Το Γερμάνιο ανήκει στην κατηγορία των Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών-Σπάνιων Γαιών που πρωταγωνιστούν στην ψηφιακή μετάβαση.

Σύμφωνα με τον Δρ. Νικολάου Αρβανιτίδη, Οικονομικός Γεωλόγος, Πρόεδρος Επιτροπής ΟΠΥ του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, η ζήτηση για κέντρα ψηφιακών δεδομένων (data centers) αυξάνεται, ειδικά για την υποστήριξη νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν υπολογιστικές απαιτήσεις. Απαιτούν έτσι μεγάλες ποσότητες ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών για την κατασκευή τους, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών -κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών.

Για την ψηφιακή τεχνολογία και μετάβαση (μικροτσίπ και ημιαγωγοί, οθόνες, αισθητήρες, οπτικές ίνες, ηλεκτρονικά κυκλώματα και αποθήκευση δεδομένων) κεντρικό ρόλο παίζουν αρκετές στρατηγικές και κρίσιμες ΟΠΥ (ΣΚΟΠΥ) για την ΕΕ όπως, οι Σπάνιες γαίες, το Γάλλιο, το Γερμάνιο, Πλατίνα, Παλλάδιο, Ρόδιο, Κοβάλτιο, Νικέλιο, Χαλκός και Πυρίτιο.