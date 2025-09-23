ΓΕΚ Τέρνα: Με εύρος επιτοκίου 3,2% – 3,5% το ομόλογο

Ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την Πέμπτη η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους έως 500 εκατ., του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα με το εύρος του επιτοκίου (απόδοση) να έχει οριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%.

Σημειώνεται ότι ακόμα και αν η απόδοση «κλειδώσει» στο 3,2% είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 7ετούς κρατικού ομολόγου. Την ίδια στιγμή ο ΓΕΚ Τέρνα διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας του. Μεταξύ άλλων έχει «κτίσει» το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων από το οποίο αναμένει χρηματοροές της τάξεως του 1,1 δις. ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του (υπογεγραμμένες συμβάσεις) είναι 6,3 δισ. με επιπλέον συμβάσεις αξίας 2,9 δισ. προς υπογραφή.

Η κεφαλαιοποίηση του κατασκευαστικού – ενεργειακού Ομίλου βρίσκεται στα 2,4 δις. και τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου στο 1,5 δις. (με το ομολογιακό θα διαμορφωθούν στα 2 δις. ευρώ).

Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί σε 1.000 ευρώ και ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).

Κατανομή

Σύμφωνα με την πρόσκληση προς τους επενδυτές που έχει απευθύνει ο ΓΕΚ Τέρνα η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, θα γίνει ως εξής:

Τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (κατ’ ελάχιστον 150.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθεί το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο ΓΕΚ Τέρνα.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων.

Η τελική απόδοση θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Χρηματοδότηση

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τα καθαρά έσοδα (μετά την αφαίρεση των εξόδων) σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 487,7 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν από τον ΓΕΚ Τέρνα ως εξής:

Έως 243,85 εκατ. ευρώ (το ήμισυ) στο διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της πολυσχιδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών που συμμετέχει.

Το υπόλοιπο ήμισυ, στο ίδιο χρονικό διάστημα, για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και των θυγατρικών του.

Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της προσφοράς είναι οι Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα.