ΚΟΡΦΗ: Ενίσχυση της μικροζυθοποιίας και αύξηση κωδικών στα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ξεπερνάει πλέον σήμερα τα 2 εκατ. ευρώ η επένδυση της γαλακτοβιομηχανίας Κορφή (σ.σ. εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Πιερίας) στη μικροζυθοποιία της, που παράγει τις μπύρες με τα brands «Δίας» και «Vambeer», και έχει στα σκαριά την έναρξη εξαγωγών μπύρας. Παράλληλα φέτος η εταιρεία που παράγει γάλατα, φυσικούς χυμούς και γιαούρτια αύξησε δραστικά τη γκάμα των γαλακτοκομικών προϊόντων τρίτων παραγωγών που εμπορεύεται με το σήμα της.

Η εταιρεία, όπως επισημαίνει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλός της, Χριστίνα Τριφταρίδου, θα δώσει βάρος στο επόμενο διάστημα στην ανάπτυξη των εξαγωγών της τόσο στους τομείς στους οποίους έχει ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, δηλαδή στα γιαούρτια και τους χυμούς, όσο και στις μπύρες που παράγει, για τις οποίες έχει γενικότερη προτεραιότητα την εδραίωσή τους εντός και εκτός συνόρων.

Τα νέα προϊόντα που πρόσθεσε φέτος στη λίστα των γαλακτοκομικών προϊόντων που εμπορεύεται με το σήμα της («Κορφή») είναι κασέρι τύπου Gouda, κεφαλοτύρι, κρέμες γάλακτος, τυρί κρέμα, φρέσκο βούτυρο κ.α., ενώ επίσης προχώρησε στην παραγωγή δυο νέων προϊόντων κεφίρ με γεύσεις φρούτων.

Η Κορφή ιδρύθηκε το 2003 από τον κ. Νίκο Τριφταρίδη στον Κάτω Άγιο Ιωάννη, ένα γραφικό χωριό του νομού Πιερίας, και ο κύκλος εργασιών της σήμερα είναι της τάξης των 5 εκατ. ευρώ. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα της κατέχουν ηγετική θέση στο νομό Πιερίας και αισθητή παρουσία στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας και Λάρισας, ενώ οι μπύρες της διατίθενται και πανελλαδικά μέσω αλυσίδων σούπερ-μάρκετ.

Φέτος η εταιρία προχώρησε επίσης στην υλοποίηση ενεργειακής επένδυσης, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες του εργοστασίου της. Οι χυμοί και τα γιαούρτια της εξάγονται σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Πολωνία, Γερμανία και Αυστρία.