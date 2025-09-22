Logo Image

Αλ. Νικολόπουλος (HellasFin) στο NaftemporikiTV: Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ίσως το φθηνότερο στην Ευρώπη

Ο διευθυντής επενδύσεων της HellasFin, Αλέξανδρος Νικολόπουλος μιλάει στο κανάλι της «Ν»

«Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ίσως το φθηνότερο στην Ευρώπη» τόνισε ο Διευθυντής Επενδύσεων της HellasFin, Αλέξανδρος Νικολόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή In Business με τη Μαρία Σμιλίδου, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.

«Μία άνοδος, για να είναι υγιής και διατηρήσιμη, πρέπει να χαρακτηρίζεται κι από διορθώσεις» επεσήμανε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι «η μείωση των επιτοκίων στην Αμερική σηματοδότησε ένα νέο ράλι στην Αμερικανική αγορά και ειδικά στις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης που είναι ευαίσθητες στις μειώσεις των επιτοκίων».

Όπως εκτίμησε ο κ. Νικολόπουλος, «αυτή η εξέλιξη θα περάσει και στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα συνεχίσει να αποδίδει υπέρ της παγκόσμιας αγοράς». Αναλύοντας περαιτέρω αυτή την εκτίμηση, ο ίδιος εξήγησε ότι «όσο οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να μειώνουν τα επιτόκια επειδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει μία ύφεση στην αμερικανική οικονομία και θέλουν να την προλάβουν, το Ελληνικό χρηματιστήριο θα συνεχίσει να υπεραποδίδει».

