Leaders of the Greek Economy: Η Ναυτεμπορική τιμά τους ηγέτες του ελληνικού επιχειρείν

Mετρώντας πάνω από έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας στην οικονομική και επιχειρηματική ενημέρωση, η Ναυτεμπορική εγκαινιάζει ένα καινοτόμο εγχείρημα: το «Leaders of the Greek Economy: Η Ναυτεμπορική – γέφυρα ηγετών του Επιχειρείν με τη Νέα Γενιά».

Στόχος του είναι να αναδείξει την πορεία κορυφαίων επιχειρηματιών και ανώτατων στελεχών, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους νέους.

Έκθεση πορτρέτων στο Παλαιό Χρηματιστήριο

Στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο χώρος του ιστορικού Παλαιού Χρηματιστηρίου στη Σοφοκλέους θα φιλοξενήσει μια μεγάλη έκθεση με περισσότερα από 100 πορτρέτα ηγετών του επιχειρείν.

Τα πορτρέτα θα συνοδεύονται από αποσπάσματα της πολυτελούς έκδοσης και από τις mini συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, που θα προβάλλονται σε διαδραστικές οθόνες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και coaching sessions. Καταξιωμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και νέα στελέχη, προσφέροντας έμπνευση και πρακτική καθοδήγηση.

Συλλεκτική έκδοση με βιογραφίες και οράματα

Κομβικό στοιχείο του project είναι η συλλεκτική πολυσέλιδη έκδοση, στην οποία θα περιλαμβάνονται:

το βιογραφικό κάθε Leader, επιμελημένο από πανεπιστημιακούς καθηγητές,

το πρωτότυπο σκίτσο του, φιλοτεχνημένο από καλλιτέχνη,

το προσωπικό του όραμα,

και μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, προσβάσιμη μέσω QR code.

Τα επίσημα εγκαίνια

Το εγχείρημα θα παρουσιαστεί σε μια λαμπρή τελετή εγκαινίων, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο κτήριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου (Σοφοκλέους 8-10).

Το project τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΒ, γεγονός που αναδεικνύει τον θεσμικό του χαρακτήρα και την ευρύτερη απήχησή του.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα, εδώ.