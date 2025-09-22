ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
- λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες
- συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
- προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.
Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον σχετικό σύνδεσμο.
Η διαδικασία
1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση.
2. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
3. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο.
4. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής).
5. Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες.