ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες

συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον σχετικό σύνδεσμο.

Η διαδικασία

1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση.

2. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

3. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο.

4. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής).

5. Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες.