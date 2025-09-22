Logo Image

Στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα το έργο για αποσυμφόρηση του κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Το έργο θα ανατεθεί στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα με συμπληρωματική σύμβαση, δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις και το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Την εντολή από το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει την παρέμβαση στον Κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Εθνική, με στόχο την αποσυμφόρησή του, λαμβάνει σήμερα ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια στην υλοποίηση του έργου.

Το ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δυο διακριτών εξόδων σε απόσταση 150 μέτρων (με τη δημιουργία μιας νέας) προς τη Εθνική Οδό ώστε να μην «συναντιόνται» τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο (αεροδρόμιο) και δημιουργείται η συμφόρηση.

Το έργο θα ανατεθεί στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα με συμπληρωματική σύμβαση, δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις και το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

