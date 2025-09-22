Ισχυρό το αποτύπωμα της PMI στην Ελλάδα σε εξαγωγές και αγροτική απασχόληση

Tη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων με τη μορφή του κατεπείγοντος ζητά από την ηγεσία της Ευρώπης η διοίκηση της Philip Morris International, στο πλαίσιο της παρουσίασης μελέτης για το οικονομικό αποτύπωμα της PMI στην ευρωπαϊκή οικονομία κατά την περίοδο 2019-2023.

Όπως επισημαίνει η πολυεθνική καπνοβιομηχανία «η Ε.Ε. οφείλει να υιοθετήσει μια αίσθηση επείγοντος για το μέλλον και να επιταχύνει την καινοτομία και ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό» και καθώς διαμορφώνονται νέοι κανονισμοί καλεί «τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη».

Η μελέτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης η Ελλάδα διακρίνεται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης όπου έχει καταγραφεί το οικονομικό αποτύπωμα της Philip Morris International. Oι εξαγωγές των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού της PMI από τη χώρα μας ξεπέρασαν σε αξία τα 400 εκατ. ευρώ, και όπως τονίζει η εταιρεία υπερβαίνουν το 50% της αξίας των εξαγωγών της ελληνικής φέτας που ήταν 735 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα ανήκει επίσης στην τετράδα των χωρών με τις μεγαλύτερες δαπάνες της PMI στην αγορά φύλλων καπνού που ανήλθαν στα 125,5 εκατ. ευρώ, δεύτερη μετά την Ιταλία, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Ισπανία.

Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τόσο μόνιμους όσο και εποχιακούς εργαζόμενους, καθώς και μέλη οικογενειών που εργάζονται εποχικά, παρέχει θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου γεγονός που καταδεικνύει τον ευρύτερο αντίκτυπό του στην αγροτική απασχόληση και τα γεωργικά μέσα διαβίωσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Επιπλέον στην Ελλάδα η PMI έχει προσφέρει 111 θέσεις πρακτικής άσκησης από το 2019 έως το 2023. Παράλληλα εκπαίδευσε συνολικά 1.585 υπαλλήλους εκτός PMI, συνολικής επένδυσης 408,2 χιλ. ευρώ.

Νέα φάση επέκτασης

Το πλάνο ανάπτυξης της Παπαστράτος, θυγατρική της PMI στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τη νέα φάση επέκτασης του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, που είναι η τέταρτη μετά τον αρχικό μετασχηματισμό του το 2017. Αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου γραμμής παραγωγής, νέας σύγχρονης αποθήκης και την εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού. Η νέα επένδυση θα είναι συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αυτή που θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, χάρη στο σύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές της εταιρείας που αποτελούν στρατηγικό στόχο της Παπαστράτος. Πρόκειται για επένδυση που δημιουργεί ισχυρό ανάχωμα στη συγκυρία των ραγδαίων διεθνών μεταβολών. Στόχος της εταιρείας με τις νέες επενδύσεις είναι οι εξαγωγές από τα 400 εκατ. ευρώ να φτάσουν τα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Ευρώπη

Όπως τόνισε ο Massimo Andolina, Πρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International «στην Ε.Ε. οι συνολικές επενδύσεις της PMI ξεπέρασαν τα 43 δισ. ευρώ την περίοδο 2019–2023, με αποτέλεσμα ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα που προσεγγίζει τα 290 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση.

Επενδύουμε κυρίως σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, στους ανθρώπους. Υποστηρίζουμε περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την Ε.Ε., ενισχύουμε τις δεξιότητές τους και ενδυναμώνουμε τις τοπικές οικονομίες. Σχεδόν 20 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ενδυναμώνοντας το ευρωπαϊκό και περιφερειακό βιομηχανικό οικοσύστημα. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη γεωργία, αγοράζοντας καπνό που παράγεται στην Ευρώπη και στηρίζοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.

Πάνω από 2,3 δισ. ευρώ επενδύθηκαν σε Έρευνα & Ανάπτυξη στην ήπειρο, προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο. Στα 181,3 δις. ευρώ διατέθηκαν σε φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. εκ των οποίων τα 38,2 δις. ευρώ μόνο το 2023. Τα 143,1 δις. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 80% προέρχεται από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που στηρίζουν τους δημόσιους προϋπολογισμούς για την υγεία, το κλίμα και τα κοινωνικά προγράμματα.

Πάνω από 33 δισ. ευρώ σε εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 8,4 δισ. ευρώ μόνο το 2023». Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «η αξία των εξαγωγών θερμαινόμενων προϊόντων καπνού (ΘΠΚ) της PMI ανταγωνίζεται παραδοσιακούς κλάδους, όταν συγκρίνεται με τα συνολικά εξαγωγικά χαρτοφυλάκια των χωρών όπως για παράδειγμα η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα.

Εξαγωγές 1,8 δισ.

Οι εξαγωγές των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού ήταν αξίας 1,8 δις. ευρώ το 2023, πολύ κοντά στην αξία των εξαγωγών ελαιόλαδου της Ιταλίας που ήταν 2,2 δισ. ευρώ. Στη Ρουμανία οι εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων ξεπέρασαν σε αξία το 1 δισ. Ευρώ το 2022, που ισοδυναμεί με την μισή αξία των εξαγωγών σιταριού της Ρουμανίας που ήταν 2 δισ. ευρώ.