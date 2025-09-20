Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Περαιτέρω ενδυνάμωση στην εγχώρια αγορά

Ανάπτυξη «σέρβιρε» και το 2024 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θυγατρική του ομίλου της Carlsberg, η οποία και φέτος προσβλέπει σε διατήρηση ανάλογης τροχιάς, παρά τη διαφαινόμενη επιβράδυνση που κατέγραψε τους θερινούς μήνες η κατανάλωση εκτός σπιτιού.

Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα εξακολουθεί να αποτελεί το «καλό χαρτί» για την εγχώρια αγορά μπίρας, ωστόσο σε αντίθεση με πέρυσι το κανάλι της εστίασης φαίνεται να εμφανίζει επιβραδυμένο ρυθμό.

Ανοδική πορεία εκτιμάται ότι διατηρεί το χαρτοφυλάκιο των προτάσεων χωρίς αλκοόλ, που προσελκύει ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, ενώ τα καλοκαιρινά φεστιβάλ αλλά και η νέα «αγορά» που ανοίγει με τη δημοφιλία που αποκτούν τα πανηγύρια λειτουργούν υποστηρικτικά για τις πωλήσεις της μπίρας.

Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική της θυγατρικής του δανέζικου ομίλου διατηρείται απρόσκοπτη, εστιάζοντας στην περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας στην κρύα αγορά, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου και στην ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στις μπίρες χωρίς αλκοόλ.

Επιδόσεις

Σχετικά με τις περσινές επιδόσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας κατέγραψαν σημαντική βελτίωση σε όγκο πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ το νοικοκύρεμα του δανεισμού λειτούργησε εξίσου ενισχυτικά για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2024 που δημοσιεύθηκαν χθες, ο συνολικός τζίρος, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ενισχύθηκε κατά 10% και ανήλθε σε 199,3 εκατ. ευρώ έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας, ήτοι χωρίς τον ΕΦΚ, κατέγραψαν άνοδο 10,8% στα 143,7 εκατ. ευρώ έναντι 129,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται από την εταιρεία κυρίως στην καλή ροή της τουριστικής κατανάλωσης.

Κερδοφορία

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα προ φόρων αποτελέσματα ενισχύθηκαν κατά 25,7% σε 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ, ωστόσο η καθαρή κερδοφορία επιβαρύνθηκε από συγκριτικά αυξημένη φορολογία σε σχέση με το 2023 και κατέγραψε μείωση περί το 5,8% στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας βελτιώθηκε την περσινή χρήση κυρίως λόγω της αποπληρωμής μέρους του ενδοομιλικού δανείου κατά 8,8 εκατ. ευρώ και της αύξησης της καθαρής θέσης στα 42,4 εκατ. ευρώ έναντι 32,9 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε σε 55,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Παρ’ όλα αυτά, όπως και στη χρήση 2023, έτσι και στη χρήση 2024 δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης.

Επενδύσεις 13,9 εκατ.

Κατά το 2024 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξεως των 13,9 εκατ. ευρώ στην κατεύθυνση της υποστήριξης του μηχανολογικού της εξοπλισμού για την αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής. Σημειώνεται ότι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διατηρεί δύο ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες, στη Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή της Σίνδου και στην κεντρική Ελλάδα στην περιοχή της Ριτσώνας.