Στεργίου (ΕΥΔΑΠ): Η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία

Στην ενεργοποίηση των γεωτρήσεων που βρίσκονται κοντά σε όλο το κανάλι του Μόρνου προχωρά η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης της Αττικής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας Γιώργο Στεργίου, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Στεργίου σημειώνει πάντως, ότι η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία και η αδιάλειπτη παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό.

Σε ό,τι αφορά τα άμεσα μέτρα ο κύριος Στεργίου υπογραμμίζει ότι η λύση που προκρίνεται είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

Με το συγκεκριμένο έργο, λέει, η Αττική θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιματολογικά σενάρια.

Υποχώρηση αποθεμάτων κατά 63%

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη προχωρήσει σε ενεργοποίηση γεωτρήσεων στην Πάρνηθα και κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, ενισχύοντας προσωρινά το δίκτυο. Παράλληλα, υλοποιείται μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης αγωγών, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, για τον περιορισμό των διαρροών.

«Η παρατεταμένη άνυδρη περίοδος που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια οδηγεί σε συνεχή υποχώρηση της στάθμης του νερού στους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν» τόνισε ο κ. Στεργίου προσθέτοντας ότι «το νερό που καταναλώνεται δεν αναπληρώνεται από χιόνια και βροχές οπότε τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 63%».

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ο βασικός σχεδιασμός αφορά τη μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου προς το φράγμα του Ευήνου. Το έργο αυτό αναμένεται να εξασφαλίσει επάρκεια ποιοτικού νερού για τις επόμενες δεκαετίες, ακόμη και υπό τα δυσμενέστερα κλιματικά σενάρια.

Παράλληλα, είπε ότι εξετάζεται η συμπληρωματική χρήση εργοστασίων αφαλάτωσης, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε απεριόριστους υδάτινους πόρους, αν και παραμένουν ενεργοβόρα και ακριβή λύση.

Στην ερώτηση αν θα ληφθούν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης νερού ή ακόμη και της αύξησης της τιμής του ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ σημείωσε ότι ο «εξορθολογισμός στην κατανάλωση του πόσιμου νερού μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει ήδη δρομολογήσει η ΕΥΔΑΠ όπως για παράδειγμα η χρήση ανακτημένου νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ