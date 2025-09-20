ΟΤΕ: Κλείνει το κεφάλαιο των επενδύσεων στο εξωτερικό

Με την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) έναντι 70 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ κλείνει το κεφάλαιο των επενδύσεων εκτός Ελλάδας, που ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με την εξαγορά ποσοστού της Telecom Serbia.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την TKRM αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ το προαναφερόμενο τίμημα υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κατά το κλείσιμο της συμφωνίας, όπως ο καθαρός δανεισμός, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα έξοδα ή προβλέψεις.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα καθαρά έσοδα θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ, μέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Δύο δεσμευτικές συμφωνίες

Για την αποχώρηση από τη Ρουμανία, η διοίκηση του ΟΤΕ υπέγραψε δύο δεσμευτικές συμφωνίες, με τη Vodafone Romania και τη Digi Romania, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

• Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.

• Ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone το μερίδιο που κατέχει στην TKRM (το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM, πλην επτά μετοχών που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), εξαιρουμένων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν στη Digi.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, σημείωσε σχετικά ότι η συμφωνία «είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους».

Η TKRM, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το πρώτο εξάμηνο, διαθέτει 3.426.613 συνδρομητές, ενώ τα έσοδά της για το ίδιο διάστημα ήταν 122,2 εκατ. ευρώ (με τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ στο 6μηνο στα 1.792,1 εκατ. ευρώ). Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) της TKRM ήταν αρνητικά (4,6 εκατ. ευρώ), ενώ ο Όμιλος ΟΤΕ δημοσιοποίησε συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA 657,7 εκατ. ευρώ. Η πώληση εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του τηλεπικοινωνιακού Ομίλου.

Ο ΟΤΕ εισήλθε στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ρουμανίας τον Δεκέμβριο του 1998, αγοράζοντας το 35% της RomTelecom (σταθερή τηλεφωνία). Τον Μάιο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρίας κινητής Cosmorom, θυγατρικής της RomTelecom, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε TKRM. Από την εταιρία σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία ο ελληνικός όμιλος αποχώρησε το 2021.

Η πρώτη εξαγορά τηλεπικοινωνιακού παρόχου εκτός Ελλάδας ήταν η απόκτηση του 20% της Telecom Serbia τον Ιούνιο του 1997. Η αποχώρηση του ΟΤΕ από τη Σερβία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012.

Ακολουθώντας τότε και τις επιταγές των κυβερνήσεων, ο ΟΤΕ έφτασε μέχρι την Αρμενία, αγοράζοντας τον Μάρτιο του 1998 το 90% της Armentel, από όπου αποχώρησε το Νοέμβριο του 2006.

Στην Αλβανία, τον Αύγουστο του 2000 η Cosmote απέκτησε το 85% της μοναδικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας AMC και στη συνέχεια τον Μάρτιο του 2009, το 12,6%. Η AMC πουλήθηκε το 2019.

Επιπλέον, στις αρχές του 2001 ο ΟΤΕ απέκτησε άδεια ανάπτυξης δεύτερου δικτύου κινητής στη Βουλγαρία και ίδρυσε την Cosmo Bulgaria Mobile – Globul, την οποία πούλησε το 2013 στον νορβηγικό όμιλο Telenor.

Ο ΟΤΕ δραστηριοποιήθηκε ακόμη και στην ΠΓΔΜ, αγοράζοντας το 2001 τη δεύτερη άδεια κινητής τηλεφωνίας. Ίδρυσε την MTS (Mobile Telecommunication Services), μετέπειτα Cosmofone, την οποία πούλησε το 2019, έπειτα από την είσοδο της Deutsche Telekom στο μετοχικό του κεφάλαιο, καθώς η γερμανική εταιρεία συμμετείχε στον ανταγωνιστή της.