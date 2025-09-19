Logo Image

Αlumil: Συμμετοχή σε ιστορικής σημασίας έργο στον Καναδά

Επιχειρήσεις

Αlumil: Συμμετοχή σε ιστορικής σημασίας έργο στον Καναδά

Αποκατάσταση στην περιοχή του χωριού Σενάκου, όπου ζούσαν οι αυτόχθονες Σκουάμις προτού εκδιωχθούν από τις εστίες τους

Σε ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, το οποίο αφορά ιστορική αποκατάσταση στην περιοχή του χωριού Σενάκου (Senakw), όπου ζούσαν οι αυτόχθονες Σκουάμις προτού εκδιωχθούν από τις εστίες τους, συμμετέχει με τα συστήματά της η ALUMIL.

Τι είδους έργο είναι το Σενάκου; Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του πρότζεκτ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την κοινότητα των αυτοχθόνων και το συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, οι Σκουάμις ζούσαν επί αιώνες στην περιοχή, πολύ πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων στο Βανκούβερ το 1791, σε ένα χωριό με το όνομα Senakw, από όπου εκτοπίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σήμερα, στην περιοχή πραγματοποιείται μια ιστορική αποκατάσταση, με άξονα τη μνήμη και τη βιωσιμότητα.

Τα συστήματα της ALUMIL μπαίνουν σε τρεις πύργους του έργου.

«Το όραμα πίσω από το Σεκάνου (Senakw) είναι η διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου, ζωντανού τοπίου, με χώρους πρασίνου, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, κατά τις οποίες θα χτιστούν συνολικά 11 πύργοι κατοικιών και εμπορικών χρήσεων.

Αυτή την περίοδο φτάνει στο τέλος της η πρώτη φάση του έργου, με την ολοκλήρωση της κατασκευής τριών εντυπωσιακών πύργων (Mountain Towers), στους οποίους έχουν τοποθετηθεί προηγμένα συστήματα της ALUMIL» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, όπου αναφέρεται ότι η επιλογή των συστημάτων έγινε στο πλαίσιο της άμεσης και άριστης συνεργασίας της ALUMIL με την εταιρεία-developer του έργου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube