Bloomberg: Η United της BC Partners συμφώνησε να καταβάλλει στον Dragan Šolak το μπόνους

Η εταιρεία United της BC Partners συμφώνησε να καταβάλει στον Dragan Šolak, το αμφισβητούμενο μπόνους, στο πλαίσιο διακανονισμού.

Την απόφαση μεταδίδει το Bloomberg, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες της Ναυτεμπορικής. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από πολύμηνη διαμάχη ανάμεσα στον Σέρβο επιχειρηματία και το επενδυτικό fund που ελέγχει τον όμιλο.

Σημειώνεται ότι στην United έχει και ο ίδιος μερίδιο 40%.

Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε μεταγενέστερη φάση εφόσον πωληθούν δραστηριότητες στη Βοσνία.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την καταβολή του ποσού, με βρετανικό δικαστήριο να επισημαίνει ότι «η διαδικασία αναστέλλεται, εκτός για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας συναίνεσης απόφασης». Ο δικηγόρος του Šolak, Σάιμον Γουόλς, έκανε λόγο για «ολοκληρωτική και οριστική νίκη» του πελάτη του όσον αφορά την καθυστερημένη πληρωμή.

Ο Šolak έχει επίσης καταθέσει αγωγή στην Ολλανδία για άδικη απομάκρυνσή του από τη θέση σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Το χρονικό της διαμάχης

Όταν τον Ιούνιο δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του ως συμβούλου, η εταιρεία ενημέρωσε τον Šolak ότι το μπόνους, που αφορούσε την πώληση τμημάτων της επιχείρησης έναντι περίπου 1,5 δισ. ευρώ, θα καταβληθεί, όπως είχαν αναφέρει προηγουμένως άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Ο Šolak, που είναι επίσης ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Southampton FC, ίδρυσε την εταιρεία στην πατρίδα του στη Σερβία το 2000 και, με τη βοήθεια χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια, μετέτρεψε την επιχείρηση σε μια εταιρεία με παραρτήματα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και στις περισσότερες άλλες χώρες των Βαλκανίων. Υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και απομακρύνθηκε τον Ιούνιο.

Η BC Partners θα προχωρήσει στις πληρωμές αφού αφαιρέσει τυχόν φόρους που οφείλονται στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.