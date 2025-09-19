Πλαστικά Θράκης: Στα 200,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος του εξαμήνου – Αύξηση 7,3%

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2025 για τον όμιλο Πλαστικά Θράκης καθώς παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε πως ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 200,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με τα 186,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 7,3% στο εξάμηνο, ενώ στο β΄ τρίμηνο η αύξηση έφθασε το 9,4%.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 24,3 εκατ. ευρώ, σε επίπεδα σχεδόν αμετάβλητα (-0,9%) έναντι του 2024, παρά την αύξηση του κόστους ενέργειας κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA περιορίστηκε στα 22,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση -6,8%, η οποία ωστόσο βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (-23,7%).

Διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή κατέγραψαν αύξηση 8,2%. Παράλληλα, ο Όμιλος διένειμε μικτό μέρισμα 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αντανακλώντας τη συνεπή στρατηγική ενίσχυσης της αξίας για τους μετόχους.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 55,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος έναντι της 31.12.2024 (34,4 εκατ. ευρώ) λόγω της εποχικής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης (~14 εκατ. ευρώ) και της ενισχυμένης εμπορικής δραστηριότητας. Το ύψος του δανεισμού παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα και αναμένεται να μειωθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Κατά τη τρέχουσα συνθήκη, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για το γ΄ τρίμηνο του 2025 το EBITDA θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει πως οι πιέσεις του α΄ τριμήνου ήταν παροδικές. Για το σύνολο της χρήσης 2025, η κερδοφορία αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2024 και να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα του 2023.

Προοπτικές του Ομίλου

Παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά ότι η κερδοφορία για το σύνολο της χρήσης θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2024.

«Αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία για το 2025, παρά την έντονη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα της Ευρώπης και τις επιπτώσεις της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, η διοίκηση του Ομίλου έχει διαμορφώσει την εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του 2025 θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος και δύναται να ανέλθει στα επίπεδα της λειτουργικής κερδοφορίας του 2023. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται, για να μην αποκλίνει από το σχεδιασμό της», σημειώνεται χαρακτηριστικά.