Data centers: Ο «οδικός χάρτης» που θα κρίνει αν η Ελλάδα γίνει ψηφιακός κόμβος

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της μελέτης που μέλλει να αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» για την εγκατάσταση data centers στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος που συνομίλησαν με τη «Ν», η μελέτη, η οποία εκπονείται από τη συμβουλευτική εταιρεία PwC, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου για να παραδοθεί στη συνέχεια στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της μελέτης ήταν σημαντικά διαφορετικό, εντούτοις το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά, με το τελικό αποτέλεσμα να αποτυπώνει το βασικό περίγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην ελληνική επικράτεια.

Άλλωστε, η Ελλάδα μετράει ήδη τα πρώτα κέντρα δεδομένων στην επικράτειά της, χωρίς, ωστόσο, αυτό να αναιρεί την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που με τη σειρά του θα επιτρέψει την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών από τη διεθνή αγορά και ακολούθως την υλοποίηση μεγαλύτερων επενδύσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση του θέματος, τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν το θεωρητικό δυναμικό της χώρας, με την έμφαση ωστόσο να δίνεται στο συνολικότερο περιβάλλον που θα επιτρέψει η δυνατότητα να μετατραπεί σε πραγματικότητα.

Δεδομένα

Αναλυτικότερα, ο εκάστοτε επενδυτής που σχεδιάζει να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός hyperscale-ready data center, όπως και συνολικότερα η εν λόγω βιομηχανία, θα αξιολογήσει μια σειρά παραμέτρους για να αποφασίσει αν θα κάνει το βήμα να μπει ή όχι στην ελληνική αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα, το δυναμικό προσδιορίζεται ως «θεωρητικό» στην παρούσα φάση και μένει να αποδειχθεί εκ των πραγμάτων κατά πόσο δύναται να μετατραπεί σε «πραγματικό».

Η διαθεσιμότητα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το αδειοδοτικό «hospitality», το κόστος ενέργειας, καθώς και το κόστος απόκτησης των αδειών συνιστούν μερικές από τις βασικές παραμέτρους που μπαίνουν στο ζύγι της απόφασης. Με βάση τα παραπάνω και έχοντας «αφουγκραστεί» τα δεδομένα και την πραγματικότητα της αγοράς, η μελέτη επιχειρεί, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, να αποτυπώσει βασικές κατευθυντήριες γραμμές που «δείχνουν» ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να έχει αντίκρισμα κάθε σχετική συζήτηση για ανάπτυξη data center στην Ελλάδα, και πολύ περισσότερο στην κατεύθυνση ανάδειξης της χώρας σε σχετικό ψηφιακό κόμβο με την αξιοποίηση και διεθνών τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων.

Οικονομίες κλίμακας

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένεται να μετρήσουν τα δεδομένα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα του «scalability», δηλαδή τη δυνατότητα αρθρωτής ανάπτυξης ενός data center αντί για μια μεγάλη επένδυση με το «καλημέρα σας».

Βέβαια, την ίδια στιγμή υπάρχουν και τα μεγάλα projects με τις αντίστοιχες εταιρείες να προκρίνουν ως βέλτιστη στρατηγική τις οικονομίες κλίμακας, ειδικά στην περίπτωση που η αγορά μετράει ήδη τις πρώτες μονάδες σε λειτουργία και επομένως το μέγεθος δύναται να δημιουργήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επί του πεδίου.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ η «Ν», ότι το θεωρητικό δυναμικό της χώρας υπολογίζεται στα 200-500 MW αναλόγως το σενάριο που επιλέγεται, με τις συνολικές επενδύσεις να κυμαίνονται από 2 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος κατασκευής ανά μεγαβάτ είναι περί τα 10 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω νούμερα περιλαμβάνονται στη μελέτη της PwC προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πρόσθετα στοιχεία από ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρικού χώρου.

Στη περίπτωση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η «Ν» έγραφε ότι Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία βρίσκονται υψηλά στη σχετική λίστα, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα (650 MW και 700 MW, αντίστοιχα), από άποψης ηλεκτρικού χώρου, για να φιλοξενήσουν data center.

To «top 5» περιφερειών με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα συμπληρώνουν η Κεντρική Μακεδονία με 500 MW, η Στερεά Ελλάδα με 500 MW και η Ήπειρος-Δυτική Ελλάδα με 400 MW.